Um motociclista ficou ferido após um acidente registrado na manhã desta sexta-feira, 22, no cruzamento das ruas São Paulo e Goiás, na Vila Aparecida, em Franca.

Uma câmera de segurança flagrou o momento da batida. As imagens mostram um carro seguindo pela rua Goiás e avançando a sinalização de parada obrigatória antes de entrar no cruzamento.

A motocicleta trafegava pela rua São Paulo, via preferencial, e o condutor não conseguiu frear a tempo. Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao chão.