Um motociclista ficou ferido após um acidente registrado na manhã desta sexta-feira, 22, no cruzamento das ruas São Paulo e Goiás, na Vila Aparecida, em Franca.
Uma câmera de segurança flagrou o momento da batida. As imagens mostram um carro seguindo pela rua Goiás e avançando a sinalização de parada obrigatória antes de entrar no cruzamento.
A motocicleta trafegava pela rua São Paulo, via preferencial, e o condutor não conseguiu frear a tempo. Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao chão.
Apesar da força da colisão, o motociclista sofreu apenas escoriações leves. Ele recebeu atendimento no local e não apresentou ferimentos graves.
Dinâmica do acidente
As imagens do acidente mostram a violência da batida e a queda do motociclista logo após a colisão. O trânsito no trecho ficou parcialmente afetado durante o atendimento da ocorrência.
As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.
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