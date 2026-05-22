22 de maio de 2026
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Motorista avança sinalização e atinge motociclista em Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Câmera de segurança
Momento em que o motorista avançou no cruzamento e causou a batida em Franca
Momento em que o motorista avançou no cruzamento e causou a batida em Franca

Um motociclista ficou ferido após um acidente registrado na manhã desta sexta-feira, 22, no cruzamento das ruas São Paulo e Goiás, na Vila Aparecida, em Franca.

Uma câmera de segurança flagrou o momento da batida. As imagens mostram um carro seguindo pela rua Goiás e avançando a sinalização de parada obrigatória antes de entrar no cruzamento.

A motocicleta trafegava pela rua São Paulo, via preferencial, e o condutor não conseguiu frear a tempo. Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao chão.

Apesar da força da colisão, o motociclista sofreu apenas escoriações leves. Ele recebeu atendimento no local e não apresentou ferimentos graves.

Dinâmica do acidente

As imagens do acidente mostram a violência da batida e a queda do motociclista logo após a colisão. O trânsito no trecho ficou parcialmente afetado durante o atendimento da ocorrência.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.

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