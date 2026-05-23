A Secretaria de Segurança de Franca informou que a ponte de retorno da avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, entre as ruas Dr. Antônio Ricardo Pinho e Franklin Martins, terá o sentido de circulação invertido temporariamente a partir da meia-noite deste sábado, 23.

A alteração faz parte das obras de drenagem e recapeamento asfáltico executadas na avenida e integra o cronograma de melhorias da infraestrutura viária da região.

Segundo o comunicado divulgado pela Prefeitura, motoristas e pedestres devem redobrar a atenção à sinalização instalada no local. A orientação também é para que, sempre que possível, sejam utilizadas rotas alternativas para evitar transtornos durante o período de adaptação no trânsito.

Mudança faz parte das obras na avenida