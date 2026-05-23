23 de maio de 2026
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Ponte tem sentido invertido durante obras na Alonso y Alonso

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Google
Ponte na Alonso y Alonso (onde está carro branco) teve o sentido invertido para obras
Ponte na Alonso y Alonso (onde está carro branco) teve o sentido invertido para obras

A Secretaria de Segurança de Franca informou que a ponte de retorno da avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, entre as ruas Dr. Antônio Ricardo Pinho e Franklin Martins, terá o sentido de circulação invertido temporariamente a partir da meia-noite deste sábado, 23.

A alteração faz parte das obras de drenagem e recapeamento asfáltico executadas na avenida e integra o cronograma de melhorias da infraestrutura viária da região.

Segundo o comunicado divulgado pela Prefeitura, motoristas e pedestres devem redobrar a atenção à sinalização instalada no local. A orientação também é para que, sempre que possível, sejam utilizadas rotas alternativas para evitar transtornos durante o período de adaptação no trânsito.

Mudança faz parte das obras na avenida

A inversão temporária ocorre em um dos principais trechos de ligação da região e tem como objetivo permitir o avanço das obras sem interrupção total da circulação na via.

A administração municipal não informou até o momento por quanto tempo a alteração permanecerá em vigor.

Ainda conforme a Secretaria de Segurança, equipes responsáveis pela sinalização e organização do trânsito acompanharão os primeiros dias da mudança para orientar os motoristas e monitorar o fluxo de veículos.

As obras de drenagem e recapeamento vêm sendo executadas em diferentes pontos da avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso para melhorar as condições do asfalto e reduzir problemas relacionados ao escoamento da água da chuva.

A Prefeitura também informou que novas intervenções pontuais no trânsito poderão ocorrer ao longo da execução dos serviços, conforme a necessidade operacional das equipes.

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