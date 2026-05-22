A sequência de episódios de violência registrados na Escola Estadual “Dr. João Marciano de Almeida”, em Franca, gerou novas denúncias de pais de alunos sobre brigas frequentes dentro e no entorno da unidade. Após o caso de um estudante do Ensino Médio acusado de ameaçar um colega com um canivete nesta quinta-feira, 21, familiares relataram outros conflitos ocorridos nos últimos dias e questionaram a eficácia das medidas adotadas pela escola. A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo informou que os casos foram registrados, os envolvidos afastados e ações de mediação serão reforçadas.

Na manhã desta quinta-feira, um estudante do 1º ano do Ensino Médio foi acusado de ameaçar outro aluno com um canivete durante uma briga dentro da escola. A Polícia Militar foi acionada e apreendeu o objeto após a direção informar que o adolescente entregou o canivete à equipe gestora. Ninguém ficou ferido.

Menos de 24 horas antes, dois estudantes do 9º ano trocaram socos dentro de uma sala de aula. Segundo denúncias encaminhadas ao Portal GCN/Sampi, os adolescentes ficaram feridos e apresentavam sangramento no rosto após a agressão.

Relatos de novos conflitos