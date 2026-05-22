A Francana registrou apenas uma chapa para a eleição da diretoria administrativa do clube. O prazo de inscrição terminou às 17h desta sexta-feira, 22, sem a apresentação de outros grupos. Com isso, a chapa de oposição “Tradição e Futuro” deve ser aclamada no próximo dia 1º de junho, durante votação no Conselho Deliberativo.

A composição da chapa tem Fransérgio Garcia como candidato à presidência e Welson Antônio de Souza Júnior, conhecido como Juninho do Curtume, como vice-presidente. Também integram o grupo Cintia Souza Martins, como secretária, e Pedro Augusto Colpani Leme, diretor financeiro.

Além deles, fazem parte do projeto Danilo Lopes, Daniel Gotardo e Ulisses Prior.