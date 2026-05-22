A Francana registrou apenas uma chapa para a eleição da diretoria administrativa do clube. O prazo de inscrição terminou às 17h desta sexta-feira, 22, sem a apresentação de outros grupos. Com isso, a chapa de oposição “Tradição e Futuro” deve ser aclamada no próximo dia 1º de junho, durante votação no Conselho Deliberativo.
A composição da chapa tem Fransérgio Garcia como candidato à presidência e Welson Antônio de Souza Júnior, conhecido como Juninho do Curtume, como vice-presidente. Também integram o grupo Cintia Souza Martins, como secretária, e Pedro Augusto Colpani Leme, diretor financeiro.
Além deles, fazem parte do projeto Danilo Lopes, Daniel Gotardo e Ulisses Prior.
O grupo diz contar com apoio de investidores, entre eles Ivo Gonçalves, pai do jogador Estêvão, do Chelsea, e Fransérgio Bastos, que atua no gerenciamento de carreira de atletas.
Votação no Conselho
O presidente do Conselho Deliberativo da Francana, Anderson Pereira da Silva, afirmou que a chapa será submetida à apreciação dos conselheiros no dia da eleição.
“O atual presidente já havia dito que não tinha interesse em concorrer. Apenas uma chapa foi inscrita. Obtendo 50% dos votos, mais um, é eleita”, declarou Anderson, logo após o encerramento do prazo de inscrições.
Sem concorrência, a chapa “Tradição e Futuro” chega ao processo eleitoral com caminho livre para assumir o comando da Veterana por um mandato de quatro anos.
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