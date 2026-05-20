A vítima do furto a uma residência de alto padrão no bairro Parque dos Lima, em Franca, afirmou estar aliviada após a identificação e desarticulação da quadrilha investigada pelo crime ocorrido no dia 1º de abril, mas levantou uma suspeita que ainda intriga a investigação: a possível participação de alguém que teria repassado informações privilegiadas aos criminosos. O grupo, vindo de São Paulo (SP), teria monitorado o imóvel antes da ação e levado joias, dinheiro e uma arma de fogo, causando prejuízo superior a R$ 200 mil.

Apesar das perdas, a vítima destacou a rapidez da atuação das forças de segurança no caso.

“A gente se sente aliviado porque viu que o trabalho da polícia, tanto militar quanto civil, foi muito bem feito, foi rápido. Tivemos um prejuízo de mais de R$ 200 mil entre joias, um revólver legalizado, dinheiro, cerca de R$ 25 mil em espécie, mas estamos tranquilos porque Deus fez a parte dele, como sempre, e os policiais também fizeram a parte deles”, afirmou.