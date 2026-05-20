A vítima do furto a uma residência de alto padrão no bairro Parque dos Lima, em Franca, afirmou estar aliviada após a identificação e desarticulação da quadrilha investigada pelo crime ocorrido no dia 1º de abril, mas levantou uma suspeita que ainda intriga a investigação: a possível participação de alguém que teria repassado informações privilegiadas aos criminosos. O grupo, vindo de São Paulo (SP), teria monitorado o imóvel antes da ação e levado joias, dinheiro e uma arma de fogo, causando prejuízo superior a R$ 200 mil.
Apesar das perdas, a vítima destacou a rapidez da atuação das forças de segurança no caso.
“A gente se sente aliviado porque viu que o trabalho da polícia, tanto militar quanto civil, foi muito bem feito, foi rápido. Tivemos um prejuízo de mais de R$ 200 mil entre joias, um revólver legalizado, dinheiro, cerca de R$ 25 mil em espécie, mas estamos tranquilos porque Deus fez a parte dele, como sempre, e os policiais também fizeram a parte deles”, afirmou.
A operação terminou com integrantes da quadrilha presos, um suspeito ferido e outro morto em confronto. Para a vítima, o desfecho trouxe sensação de justiça e segurança.
“Graças a Deus conseguimos desvendar essa quadrilha. Uns estão presos, outro infelizmente morreu. Eu sinto pela família deles, mas acredito que a justiça de Deus é assim, a gente colhe o que planta. Nós estamos aliviados”, disse.
Suspeita de informações privilegiadas
Um dos pontos que mais chamaram a atenção da vítima foi a forma como os criminosos teriam escolhido o imóvel. Segundo ela, há indícios de que o grupo recebeu informações detalhadas sobre a rotina da residência.
“Eles vieram de São Paulo direto para cá, ficaram um bom tempo vigiando a casa. A vizinhança é solidária, temos câmeras, conseguimos inclusive imagens nítidas dos rostos deles. Mas alguém deve ter passado informações, porque como que eles saem de lá com dois carros e vêm direto na minha casa?”, questionou.
A suspeita aumentou após a constatação de que outro local teria sido alvo da quadrilha antes da invasão à residência no Parque dos Lima.
“Eles ainda tentaram um prédio na avenida Major Nicácio, mas lá não conseguiram entrar por conta da segurança. Depois vieram para a minha casa. Isso não parece aleatório”, afirmou.
Mesmo descrevendo-se como uma pessoa discreta, a vítima acredita que houve vazamento de informações.
“Eu sou muito reservada, não tenho rede social ativa, não exponho minha vida. Então isso é um enigma. Espero que a polícia ainda descubra quem passou essas informações”, declarou.
Perdas afetivas e alerta à população
Além do prejuízo financeiro, a vítima destacou o impacto emocional provocado pelo crime, principalmente pelas joias de valor afetivo levadas pelos criminosos.
“Perdi três anéis que ganhei quando me casei, são 33 anos de casamento. Isso não tem preço, é imensurável. Eu sei que não vou recuperar, mas saber que eles não vão fazer isso com outras pessoas já acalenta meu coração.”
A moradora também fez um apelo para que a população redobre a atenção e fortaleça a vigilância entre vizinhos.
“Se alguém vê uma pessoa parada, observando uma casa, tentando entender se tem morador, avise. Hoje fui eu, amanhã pode ser você. A gente precisa se unir contra isso.”
Ao final, ela agradeceu a atuação das forças de segurança durante a investigação e a operação.
“Fico muito grata à Polícia Militar e à Polícia Civil. E também aliviada porque nenhum policial se feriu. Eles cuidam da nossa segurança, a gente precisa valorizar isso.”
A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar todos os envolvidos e apurar se houve, de fato, o repasse de informações privilegiadas que facilitaram a ação criminosa.
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