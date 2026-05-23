Uma sequência de incêndios em veículos registrada nos últimos dias em Franca tem mobilizado o Corpo de Bombeiros e gerado preocupação entre motoristas. Os casos recentes de carros que pegaram fogo assustaram moradores e provocaram prejuízos elevados aos proprietários.

O episódio mais recente envolveu dois veículos novos, um Honda HR-V e uma Fiat Strada. Segundo relatos, um dos automóveis apresentava falhas elétricas com faíscas antes do incêndio.

Para entender as principais causas desse tipo de ocorrência, o Portal GCN/Sampi conversou com Ivan Molina, especialista em elétrica e mecânica automotiva com 30 anos de experiência na área.

Falta de manutenção lidera causas