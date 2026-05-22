O Fiat Grand Siena prata envolvido em uma batida contra um poste de semáforo na avenida Adhemar Pereira de Barros, em Franca, continua no local nesta sexta-feira, 22, e tem causado preocupação entre moradores e comerciantes da região. Parte da traseira do veículo permanece sobre a pista, atrapalhando o trânsito e aumentando o risco de novos acidentes.

Moradores e comerciantes cobram a retirada do carro o quanto antes. A moradora Rose Penha, que passou pelo trecho, relatou preocupação com a situação. “Olha como está, a parte de trás toda na rua. Para acontecer mais um acidente aqui não custa nada”, afirmou.

O veículo permaneceu no local após o motorista ser encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca logo depois da colisão. Segundo a Polícia Militar, ele apresentava sinais de embriaguez.