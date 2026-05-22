22 de maio de 2026
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ADHEMAR DE BARROS

Carro que bateu em poste segue em avenida e preocupa moradores

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Laís Bachur/GCN
Grand Siena em cima da calçada após batida em poste na avenida Adhemar Pereira de Barros, em Franca
Grand Siena em cima da calçada após batida em poste na avenida Adhemar Pereira de Barros, em Franca

O Fiat Grand Siena prata envolvido em uma batida contra um poste de semáforo na avenida Adhemar Pereira de Barros, em Franca, continua no local nesta sexta-feira, 22, e tem causado preocupação entre moradores e comerciantes da região. Parte da traseira do veículo permanece sobre a pista, atrapalhando o trânsito e aumentando o risco de novos acidentes.

Moradores e comerciantes cobram a retirada do carro o quanto antes. A moradora Rose Penha, que passou pelo trecho, relatou preocupação com a situação. “Olha como está, a parte de trás toda na rua. Para acontecer mais um acidente aqui não custa nada”, afirmou.

O veículo permaneceu no local após o motorista ser encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca logo depois da colisão. Segundo a Polícia Militar, ele apresentava sinais de embriaguez.

A responsabilidade pela retirada do automóvel é do proprietário e da família, que devem providenciar a remoção para evitar riscos à segurança no trânsito.

Relembre o caso

O acidente aconteceu na tarde dessa quinta-feira, 21, no Jardim Brasilândia, na região Leste de Franca.

O motorista conduzia o Fiat Grand Siena pela rua José Garcia Gomes quando, ao acessar a avenida Adhemar Pereira de Barros, perdeu o controle da direção e bateu contra o poste do semáforo.

Com o impacto, a frente do veículo ficou bastante danificada. Uma equipe da Polícia Militar que passava pelo local presenciou a colisão e realizou a abordagem.

Ainda de acordo com os policiais, o motorista apresentava sinais visíveis de ingestão de bebida alcoólica. Ele foi detido e levado para a CPJ, onde a ocorrência foi registrada.

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