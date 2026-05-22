O Fiat Grand Siena prata envolvido em uma batida contra um poste de semáforo na avenida Adhemar Pereira de Barros, em Franca, continua no local nesta sexta-feira, 22, e tem causado preocupação entre moradores e comerciantes da região. Parte da traseira do veículo permanece sobre a pista, atrapalhando o trânsito e aumentando o risco de novos acidentes.
Moradores e comerciantes cobram a retirada do carro o quanto antes. A moradora Rose Penha, que passou pelo trecho, relatou preocupação com a situação. “Olha como está, a parte de trás toda na rua. Para acontecer mais um acidente aqui não custa nada”, afirmou.
O veículo permaneceu no local após o motorista ser encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca logo depois da colisão. Segundo a Polícia Militar, ele apresentava sinais de embriaguez.
A responsabilidade pela retirada do automóvel é do proprietário e da família, que devem providenciar a remoção para evitar riscos à segurança no trânsito.
Relembre o caso
O acidente aconteceu na tarde dessa quinta-feira, 21, no Jardim Brasilândia, na região Leste de Franca.
O motorista conduzia o Fiat Grand Siena pela rua José Garcia Gomes quando, ao acessar a avenida Adhemar Pereira de Barros, perdeu o controle da direção e bateu contra o poste do semáforo.
Com o impacto, a frente do veículo ficou bastante danificada. Uma equipe da Polícia Militar que passava pelo local presenciou a colisão e realizou a abordagem.
Ainda de acordo com os policiais, o motorista apresentava sinais visíveis de ingestão de bebida alcoólica. Ele foi detido e levado para a CPJ, onde a ocorrência foi registrada.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.