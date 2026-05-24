Em tempos de Copa do Mundo, bares, restaurantes e residências costumam se transformar em pontos de encontro para acompanhar os jogos da Seleção Brasileira. Em Franca, a expectativa para o Mundial de 2026 era ainda maior por conta da possível presença do atacante Estêvão entre os convocados do Brasil.
A lesão que tirou o jovem francano da Copa acabou frustrando parte da torcida e também comerciantes que já preparavam ações especiais ligadas ao atleta. Ainda assim, os estabelecimentos mantiveram a programação para os jogos da Seleção e prometem clima de torcida durante todo o torneio.
'Teríamos um francano no maior palco do mundo'
Proprietário do Paggio Gastro Bar, Diego Jardini, conhecido como Diego Bife, lamentou a ausência do jogador na competição.
“Por ser francano e até próximo do Estêvão, lamentamos muito a ausência dele. Para a cidade era importante ter um representante no maior palco do mundo. Teríamos um francano nos representando e, com toda certeza, ele seria titular pelo talento e qualidade que tem”, afirmou.
Ex-jogador profissional, Diego destacou que o atleta ainda terá outras oportunidades na carreira.
“Ele é novo e terá outras Copas pela frente. Com toda certeza estará nas próximas.”
Mesmo sem o meia do Chelsea FC, o bar manterá uma programação especial para o Mundial.
“Vai ser a Copa no Paggio. Além das TVs que já temos, vamos colocar um telão para acomodar melhor todo mundo.”
Homenagem ao camisa 20
Na Pizzaria Legu's, o clima também será de homenagem ao jogador francano.
Segundo o proprietário Mateus Antônio da Silva, os funcionários irão trabalhar durante os jogos com camisas personalizadas com o número 20, que seria utilizado por Estêvão na Seleção.
“Mandamos personalizar as camisas, então todo mundo vai trabalhar uniformizado.”
O local ainda prepara telões de 300 polegadas, promoções, música ao vivo e bolões com premiações em chope para os clientes.
Bares apostam em movimento durante os jogos
No Butiquim do Sabiá, a expectativa também segue alta para os jogos da Seleção Brasileira.
O proprietário Thiago Gomes Machado afirmou que o estabelecimento abrirá duas horas antes de cada partida do Brasil.
“Pena que Estêvão se machucou, mas o Butiquim vai passar todos os jogos da Seleção. Nosso bar será um ponto de encontro para o público torcer pelo hexa.”
Jogos do Brasil na primeira fase
O Brasil estreia na Copa do Mundo FIFA 2026 no dia 13 de junho, contra o Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova York/Nova Jersey.
Depois, enfrenta o Haiti no dia 19 de junho, às 21h30, e encerra a primeira fase diante da Escócia, no dia 24 de junho, às 19h, no horário de Brasília.
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