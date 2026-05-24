24 de maio de 2026
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COPA DO MUNDO

Sem Estêvão, torcedores e bares de Franca entram no clima da Copa

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Bares e restaurantes de Franca começam a montar estrutura para jogos da Copa
Bares e restaurantes de Franca começam a montar estrutura para jogos da Copa

Em tempos de Copa do Mundo, bares, restaurantes e residências costumam se transformar em pontos de encontro para acompanhar os jogos da Seleção Brasileira. Em Franca, a expectativa para o Mundial de 2026 era ainda maior por conta da possível presença do atacante Estêvão entre os convocados do Brasil.

A lesão que tirou o jovem francano da Copa acabou frustrando parte da torcida e também comerciantes que já preparavam ações especiais ligadas ao atleta. Ainda assim, os estabelecimentos mantiveram a programação para os jogos da Seleção e prometem clima de torcida durante todo o torneio.

'Teríamos um francano no maior palco do mundo'

Proprietário do Paggio Gastro Bar, Diego Jardini, conhecido como Diego Bife, lamentou a ausência do jogador na competição.

“Por ser francano e até próximo do Estêvão, lamentamos muito a ausência dele. Para a cidade era importante ter um representante no maior palco do mundo. Teríamos um francano nos representando e, com toda certeza, ele seria titular pelo talento e qualidade que tem”, afirmou.

Ex-jogador profissional, Diego destacou que o atleta ainda terá outras oportunidades na carreira.

“Ele é novo e terá outras Copas pela frente. Com toda certeza estará nas próximas.”

Mesmo sem o meia do Chelsea FC, o bar manterá uma programação especial para o Mundial.

“Vai ser a Copa no Paggio. Além das TVs que já temos, vamos colocar um telão para acomodar melhor todo mundo.”

Homenagem ao camisa 20

Na Pizzaria Legu's, o clima também será de homenagem ao jogador francano.

Segundo o proprietário Mateus Antônio da Silva, os funcionários irão trabalhar durante os jogos com camisas personalizadas com o número 20, que seria utilizado por Estêvão na Seleção.

“Mandamos personalizar as camisas, então todo mundo vai trabalhar uniformizado.”

O local ainda prepara telões de 300 polegadas, promoções, música ao vivo e bolões com premiações em chope para os clientes.

Bares apostam em movimento durante os jogos

No Butiquim do Sabiá, a expectativa também segue alta para os jogos da Seleção Brasileira.

O proprietário Thiago Gomes Machado afirmou que o estabelecimento abrirá duas horas antes de cada partida do Brasil.

“Pena que Estêvão se machucou, mas o Butiquim vai passar todos os jogos da Seleção. Nosso bar será um ponto de encontro para o público torcer pelo hexa.”

Jogos do Brasil na primeira fase

O Brasil estreia na Copa do Mundo FIFA 2026 no dia 13 de junho, contra o Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova York/Nova Jersey.

Depois, enfrenta o Haiti no dia 19 de junho, às 21h30, e encerra a primeira fase diante da Escócia, no dia 24 de junho, às 19h, no horário de Brasília.

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