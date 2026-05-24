Em tempos de Copa do Mundo, bares, restaurantes e residências costumam se transformar em pontos de encontro para acompanhar os jogos da Seleção Brasileira. Em Franca, a expectativa para o Mundial de 2026 era ainda maior por conta da possível presença do atacante Estêvão entre os convocados do Brasil.

A lesão que tirou o jovem francano da Copa acabou frustrando parte da torcida e também comerciantes que já preparavam ações especiais ligadas ao atleta. Ainda assim, os estabelecimentos mantiveram a programação para os jogos da Seleção e prometem clima de torcida durante todo o torneio.

'Teríamos um francano no maior palco do mundo'

Proprietário do Paggio Gastro Bar, Diego Jardini, conhecido como Diego Bife, lamentou a ausência do jogador na competição.