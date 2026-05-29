29 de maio de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
ÚLTIMAS HORAS

Mais de 5 mil ainda não declararam Imposto de Renda em Franca

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Agência Brasil
De acordo com a Receita Federal, o número de declarações entregues representa cerca de 92,6% da estimativa prevista para o município neste ano, que é de aproximadamente 77 mil envios
De acordo com a Receita Federal, o número de declarações entregues representa cerca de 92,6% da estimativa prevista para o município neste ano, que é de aproximadamente 77 mil envios

A Receita Federal recebeu até a manhã desta sexta-feira, 29, um total de 71.334 declarações do Imposto de Renda de moradores de Franca. Segundo estimativa do órgão, cerca de 5,6 mil contribuintes ainda precisam prestar contas ao Leão.

O prazo para envio termina às 23h59 desta sexta-feira. Quem é obrigado a declarar e perder o prazo poderá pagar multa.

De acordo com a Receita Federal, o número de declarações entregues representa cerca de 92,6% da estimativa prevista para o município neste ano, que é de aproximadamente 77 mil envios.

Restituição e declaração pré-preenchida crescem

Dos contribuintes que já enviaram a declaração em Franca, 51,2% têm direito à restituição, o equivalente a cerca de 36,5 mil pessoas.

Entre eles, aproximadamente 27,1 mil optaram pelo Pix para receber os valores, representando 74,2% desse grupo.

Os dados também mostram aumento no uso da declaração pré-preenchida, utilizada em 63,6% dos envios. Já o modelo simplificado foi escolhido por 58,9% dos contribuintes.

Em relação aos canais utilizados, 82,7% fizeram a entrega pelo Programa Gerador da Declaração, enquanto 12,5% optaram pelo sistema on-line e 4,8% utilizaram o aplicativo oficial.

A média de idade dos declarantes em Franca é de 47 anos e 45,2% das declarações foram enviadas por mulheres.

Receita prevê maior lote da história

A Receita Federal informou que o primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2026 será o maior já pago no país.

O pagamento será realizado nesta sexta-feira, 29, para 8,7 milhões de contribuintes em todo o Brasil.

Ao todo, serão liberados R$ 16 bilhões em restituições, valor 45% superior ao primeiro lote pago em 2025, que somou R$ 11 bilhões.

Segundo a Receita, a expectativa é de impacto direto na economia, com movimentação no comércio, serviços e pagamento de dívidas.

Multa para atrasados

O contribuinte obrigado a declarar e que não enviar o documento dentro do prazo pode receber multa mínima de R$ 165,74.

Nos casos em que há imposto devido, a penalidade é de 1% ao mês sobre o valor do imposto, limitada a 20%.

A Receita também informou que, caso o contribuinte tenha direito à restituição e não pague a multa no prazo, o valor poderá ser descontado automaticamente antes do depósito.

A consulta da restituição pode ser feita pelo site ou aplicativo oficial da Receita Federal.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários