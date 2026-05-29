A Receita Federal recebeu até a manhã desta sexta-feira, 29, um total de 71.334 declarações do Imposto de Renda de moradores de Franca. Segundo estimativa do órgão, cerca de 5,6 mil contribuintes ainda precisam prestar contas ao Leão.

O prazo para envio termina às 23h59 desta sexta-feira. Quem é obrigado a declarar e perder o prazo poderá pagar multa.

De acordo com a Receita Federal, o número de declarações entregues representa cerca de 92,6% da estimativa prevista para o município neste ano, que é de aproximadamente 77 mil envios.

Restituição e declaração pré-preenchida crescem