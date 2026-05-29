A Receita Federal recebeu até a manhã desta sexta-feira, 29, um total de 71.334 declarações do Imposto de Renda de moradores de Franca. Segundo estimativa do órgão, cerca de 5,6 mil contribuintes ainda precisam prestar contas ao Leão.
O prazo para envio termina às 23h59 desta sexta-feira. Quem é obrigado a declarar e perder o prazo poderá pagar multa.
De acordo com a Receita Federal, o número de declarações entregues representa cerca de 92,6% da estimativa prevista para o município neste ano, que é de aproximadamente 77 mil envios.
Restituição e declaração pré-preenchida crescem
Dos contribuintes que já enviaram a declaração em Franca, 51,2% têm direito à restituição, o equivalente a cerca de 36,5 mil pessoas.
Entre eles, aproximadamente 27,1 mil optaram pelo Pix para receber os valores, representando 74,2% desse grupo.
Os dados também mostram aumento no uso da declaração pré-preenchida, utilizada em 63,6% dos envios. Já o modelo simplificado foi escolhido por 58,9% dos contribuintes.
Em relação aos canais utilizados, 82,7% fizeram a entrega pelo Programa Gerador da Declaração, enquanto 12,5% optaram pelo sistema on-line e 4,8% utilizaram o aplicativo oficial.
A média de idade dos declarantes em Franca é de 47 anos e 45,2% das declarações foram enviadas por mulheres.
Receita prevê maior lote da história
A Receita Federal informou que o primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2026 será o maior já pago no país.
O pagamento será realizado nesta sexta-feira, 29, para 8,7 milhões de contribuintes em todo o Brasil.
Ao todo, serão liberados R$ 16 bilhões em restituições, valor 45% superior ao primeiro lote pago em 2025, que somou R$ 11 bilhões.
Segundo a Receita, a expectativa é de impacto direto na economia, com movimentação no comércio, serviços e pagamento de dívidas.
Multa para atrasados
O contribuinte obrigado a declarar e que não enviar o documento dentro do prazo pode receber multa mínima de R$ 165,74.
Nos casos em que há imposto devido, a penalidade é de 1% ao mês sobre o valor do imposto, limitada a 20%.
A Receita também informou que, caso o contribuinte tenha direito à restituição e não pague a multa no prazo, o valor poderá ser descontado automaticamente antes do depósito.
A consulta da restituição pode ser feita pelo site ou aplicativo oficial da Receita Federal.
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