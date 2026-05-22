O Campeonato de Futebol Infantil de Franca já definiu os seis primeiros semifinalistas das categorias Sub-10 e Sub-12. Organizada pela Secretaria de Esporte e Cultura, a competição reúne crianças e adolescentes de 8 a 12 anos e segue com novas partidas nesta sexta-feira, 22, e sábado, 23, no estádio municipal “Dr. José Lancha Filho”, o Lanchão, com entrada livre para o público.
Na categoria Sub-10, avançaram para a semifinal a Associação Sabesp, após vencer o Magnatas por 6 a 5; o Dente de Leite Azul, que superou o Internacional Preto por 2 a 1; e o KS Soccer, vencedor do Palmeirinhas por 3 a 1.
Pelo Sub-12, garantiram vaga a Associação Sabesp, com vitória por 5 a 2 sobre o Magnatas; o Vallência, que derrotou o Palmeirinhas por 3 a 0; e o KS Soccer, que bateu o Rose’n Boys por 3 a 1.
Jogos seguem no Lanchão
A programação continua nesta sexta-feira com confrontos decisivos pela categoria Sub-10. Às 19h, o Internacional EC Branco enfrenta o C. E. Dente de Leite Azul. Na sequência, às 20h, jogam C. E. Dente de Leite Branco e KS Soccer.
Fechando a rodada da noite, Rose’n Boys e Associação Sabesp entram em campo às 21h em busca da classificação para a próxima fase.
Rodada do Sub-8 acontece no sábado
No sábado pela manhã, o Lanchão recebe os jogos da categoria Sub-8. Às 8h, a Associação Sabesp enfrenta o Yara Clube 94. Às 9h, o G. C. Showbol encara a Escolinha do Palmeirinhas.
A rodada será encerrada às 10h, com o confronto entre C. E. Dente de Leite Azul e Internacional EC Branco.
Promovido pela Secretaria de Esporte e Cultura, o Campeonato de Futebol Infantil segue nos próximos dias com a definição dos demais semifinalistas e o avanço das equipes na reta decisiva da competição.
