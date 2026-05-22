Franca realiza nesta sexta-feira, 22, o evento “Grandes Descobertas da Ciência”, no Observatório de Astronomia e Museu de Ciências, no Colégio Champagnat, na região central da cidade. A programação gratuita acontece das 19h às 22h e contará com observação de Júpiter e da Lua por telescópios, experiências interativas, projeções científicas e apresentação musical aberta ao público.
O público poderá observar o planeta Júpiter até às 20 horas e, ao longo da noite, acompanhar a visualização da Lua por meio dos telescópios instalados na cúpula e no jardim do Observatório.
A programação também inclui uma projeção sobre as “Grandes Descobertas da Ciência” e os impactos dessas descobertas no desenvolvimento da humanidade.
Experimentos e atividades interativas
Nas salas do Museu de Ciências, os visitantes terão acesso a experiências conduzidas por professores do Espaço de Difusão Científica. Entre as atrações estão demonstrações sobre a História da Energia, o funcionamento do Gerador de Van der Graaff e uma maquete de hidrelétrica.
Também serão realizadas atividades relacionadas ao saneamento básico, abordando temas como tratamento de água, esgoto e aterro sanitário.
Programação cultural
Além das atividades científicas, o evento contará com apresentação da Banda Sinfônica do Senai Franca, ampliando a programação cultural da noite.
Segundo a Secretaria de Educação, a proposta é aproximar a população da ciência de forma prática e acessível, estimulando o interesse pelo conhecimento científico e pela astronomia por meio de atividades educativas e interativas.
O Observatório de Astronomia e o Museu de Ciências funcionam no Colégio Champagnat, com entrada pela avenida Champagnat, 1.808, no Centro de Franca. Os organizadores informaram que o estacionamento do colégio estará disponível para os visitantes durante o evento.
Os telefones (16) 3706-8490 e 3706-8489 estão disponíveis para contato.
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