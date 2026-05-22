Franca realiza nesta sexta-feira, 22, o evento “Grandes Descobertas da Ciência”, no Observatório de Astronomia e Museu de Ciências, no Colégio Champagnat, na região central da cidade. A programação gratuita acontece das 19h às 22h e contará com observação de Júpiter e da Lua por telescópios, experiências interativas, projeções científicas e apresentação musical aberta ao público.

O público poderá observar o planeta Júpiter até às 20 horas e, ao longo da noite, acompanhar a visualização da Lua por meio dos telescópios instalados na cúpula e no jardim do Observatório.

A programação também inclui uma projeção sobre as “Grandes Descobertas da Ciência” e os impactos dessas descobertas no desenvolvimento da humanidade.

Experimentos e atividades interativas