Um estudante do Ensino Médio da Escola Estadual "Dr. João Marciano de Almeida", em Franca, entrou armado com um canivete na unidade escolar e ameaçou um colega durante uma briga registrada na manhã desta quinta-feira, 21. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e os alunos envolvidos acabaram afastados das atividades presenciais.

O caso aumentou a preocupação com a violência dentro da escola, principalmente porque não foi um episódio isolado. Um dia antes, na quarta-feira, 20, dois alunos da mesma unidade haviam se envolvido em uma briga dentro da sala de aula e ficaram feridos após troca de socos.

Canivete foi apreendido pela PM

Segundo denúncias encaminhadas à reportagem do Portal GCN/Sampi, o caso dessa quinta-feira envolveu estudantes do 1º ano do Ensino Médio. Durante um desentendimento, um dos adolescentes teria utilizado um canivete para ameaçar outro aluno dentro da escola.