Um estudante do Ensino Médio da Escola Estadual "Dr. João Marciano de Almeida", em Franca, entrou armado com um canivete na unidade escolar e ameaçou um colega durante uma briga registrada na manhã desta quinta-feira, 21. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e os alunos envolvidos acabaram afastados das atividades presenciais.
O caso aumentou a preocupação com a violência dentro da escola, principalmente porque não foi um episódio isolado. Um dia antes, na quarta-feira, 20, dois alunos da mesma unidade haviam se envolvido em uma briga dentro da sala de aula e ficaram feridos após troca de socos.
Canivete foi apreendido pela PM
Segundo denúncias encaminhadas à reportagem do Portal GCN/Sampi, o caso dessa quinta-feira envolveu estudantes do 1º ano do Ensino Médio. Durante um desentendimento, um dos adolescentes teria utilizado um canivete para ameaçar outro aluno dentro da escola.
Apesar da gravidade da situação, ninguém ficou ferido.
A reportagem procurou a Seduc-SP (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo), por meio da URE (Unidade Regional de Ensino) de Franca, para esclarecimentos sobre o episódio.
Em nota, a URE informou que a direção da escola “agiu imediatamente” para conter o conflito e acionar os responsáveis pelos estudantes envolvidos.
Segundo a Secretaria, o canivete foi entregue pelo próprio aluno após abordagem da equipe gestora. Em seguida, a Polícia Militar foi chamada para recolher o objeto.
Briga deixou alunos sangrando
A nova ocorrência aconteceu menos de 24 horas após outro episódio de violência registrado dentro da mesma escola.
De acordo com os relatos recebidos pela reportagem, dois estudantes do 9º ano trocaram socos dentro da sala de aula após um desentendimento ocorrido na quarta-feira, 20.
Ainda conforme as denúncias, os adolescentes ficaram feridos e apresentavam sangramento no rosto após as agressões.
Alunos foram afastados
A Seduc-SP afirmou que os dois casos foram registrados na plataforma Conviva-SP, programa estadual voltado à mediação de conflitos e proteção escolar, além da elaboração de Boletim de Ocorrência.
Os estudantes envolvidos foram afastados temporariamente das aulas presenciais e passaram a acompanhar as atividades remotamente.
A Secretaria informou ainda que a escola irá intensificar ações de mediação de conflitos e projetos de convivência escolar em parceria com a equipe do Programa Conviva-SP e com o Grêmio Estudantil.
Segundo a pasta, o objetivo é reforçar a cultura de paz dentro da unidade escolar.
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