22 de maio de 2026
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PEREGRINAÇÃO

Fé move milhares de romeiros ao Santuário de Santa Rita de Cássia

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Fiéis em romaria com homenagem à Santa Rita de Cássia
Fiéis em romaria com homenagem à Santa Rita de Cássia

Milhares de devotos participaram na madrugada desta sexta-feira, 22, da tradicional Missa dos Romeiros no Santuário de Santa Rita de Cássia, em Cássia (MG), cidade localizada a cerca de 60 quilômetros de Franca. Segundo a organização, mais de 5 mil peregrinos estiveram presentes na celebração, considerada um dos momentos mais emocionantes da programação religiosa dedicada à padroeira.

O movimento começou ainda durante a madrugada, quando romeiros de diversas cidades da região e também de outros estados chegaram ao município movidos pela fé e pela devoção à santa conhecida como a “Santa das Causas Impossíveis”.

Muitos fiéis fizeram o trajeto a pé durante toda a noite até o santuário. Outros participaram da peregrinação em caravanas, ônibus e veículos particulares. Famílias, idosos, jovens e grupos religiosos lotaram o espaço nas primeiras horas do dia.

Fé e devoção

Durante a celebração, os participantes foram convidados a renovar a confiança em Deus por meio do testemunho de vida de Santa Rita de Cássia, reconhecida pela perseverança, oração e esperança diante das dificuldades.

O Santuário de Santa Rita de Cássia é considerado o maior do mundo dedicado à santa e recebe milhares de peregrinos ao longo do ano, especialmente durante as festividades do mês de maio.

A programação religiosa segue durante todo o dia com missas, momentos de oração, homenagens e visitação. As celebrações reforçam a tradição de Cássia como a “Terra dos Impossíveis”, expressão já conhecida entre os devotos de Santa Rita.

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