Milhares de devotos participaram na madrugada desta sexta-feira, 22, da tradicional Missa dos Romeiros no Santuário de Santa Rita de Cássia, em Cássia (MG), cidade localizada a cerca de 60 quilômetros de Franca. Segundo a organização, mais de 5 mil peregrinos estiveram presentes na celebração, considerada um dos momentos mais emocionantes da programação religiosa dedicada à padroeira.

O movimento começou ainda durante a madrugada, quando romeiros de diversas cidades da região e também de outros estados chegaram ao município movidos pela fé e pela devoção à santa conhecida como a “Santa das Causas Impossíveis”.

Muitos fiéis fizeram o trajeto a pé durante toda a noite até o santuário. Outros participaram da peregrinação em caravanas, ônibus e veículos particulares. Famílias, idosos, jovens e grupos religiosos lotaram o espaço nas primeiras horas do dia.

Fé e devoção