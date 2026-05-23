A Prefeitura de Franca notificou os proprietários de mais de 30 imóveis concluídos ou ocupados que estariam sem o certificado de habite-se, documento obrigatório para a regularização de construções no município. A medida foi publicada pelo Setor de Fiscalização de Obras na quarta-feira, 21.

Segundo o comunicado, os imóveis estariam em desacordo com o Código de Obras e Edificações de Franca. Os proprietários intimados terão prazo de 10 dias úteis, contados a partir da publicação, para providenciar a regularização.

Caso o habite-se não seja apresentado dentro do período estipulado, será aplicada multa de 12 UFMFs (Unidade Fiscal do Município de Franca), equivalente a R$ 1.046,40.

Proprietários poderão recorrer