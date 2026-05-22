Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que um menino de 12 anos foi atropelado na manhã dessa quinta-feira, 21, no cruzamento das ruas Denizar Trevizani e Carlos Maranha, no Jardim Aeroporto III, na região Sul de Franca. O garoto seguia para a escola acompanhado de uma amiga quando foi atingido por um carro e acabou socorrido pelo Samu até a Santa Casa.
O vídeo, ao qual o portal GCN/Sampi teve acesso nesta sexta-feira, 22, mostra o momento em que a criança atravessou a rua ao lado da amiga. Em seguida, uma motorista que estava estacionada em frente à creche Bom Pastor arrancou com o veículo e acessa a via pela contramão.
Ao entrar na rua Carlos Maranha, o carro atingiu o menino em cheio. Com a força do impacto, a criança é arremessada ao chão.
Logo após o atropelamento, pessoas que passavam pelo local, entre elas jovens, adolescentes e pais, correram para prestar socorro ao garoto até a chegada do Samu.
Atendimento
A equipe realizou os primeiros atendimentos ainda no local e encaminhou o menino para a Santa Casa de Franca. Segundo testemunhas, ele sofreu ferimentos nos braços, joelhos e diversas escoriações pelo corpo.
Apesar da violência da batida, o garoto conseguiu se levantar após o atropelamento, mas apresentava falta de ar e estava bastante assustado.
De acordo com as informações apuradas, a criança não corre risco de morte, mas passaria por exames como raio-x e tomografia para uma avaliação mais detalhada do estado de saúde.
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