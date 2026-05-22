Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que um menino de 12 anos foi atropelado na manhã dessa quinta-feira, 21, no cruzamento das ruas Denizar Trevizani e Carlos Maranha, no Jardim Aeroporto III, na região Sul de Franca. O garoto seguia para a escola acompanhado de uma amiga quando foi atingido por um carro e acabou socorrido pelo Samu até a Santa Casa.

O vídeo, ao qual o portal GCN/Sampi teve acesso nesta sexta-feira, 22, mostra o momento em que a criança atravessou a rua ao lado da amiga. Em seguida, uma motorista que estava estacionada em frente à creche Bom Pastor arrancou com o veículo e acessa a via pela contramão.

Ao entrar na rua Carlos Maranha, o carro atingiu o menino em cheio. Com a força do impacto, a criança é arremessada ao chão.