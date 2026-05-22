A 55ª edição da Expoagro (Exposição Agropecuária de Franca) continua até domingo, 24, no Parque de Exposições “Fernando Costa”, em Franca, com uma programação voltada ao agronegócio, provas equestres, exposição de animais, gastronomia e atrações culturais. A entrada é gratuita, com visitação diária das 6h às 21h.

Entre os destaques da programação técnica está o julgamento de mais de 200 cavalos da raça Mangalarga Marchador, realizado entre quinta-feira, 21, e sábado, 23, sempre a partir das 8h. O evento também conta com exposição de cerca de 20 vacas da raça Jersey até o encerramento da feira.

Programação reúne provas e atrações culturais

No sábado, 23, a Expoagro recebe a Prova Equestre Ranch Sorting, além de atrações gastronômicas, workshop de cogumelos, aulão de dança e apresentações com artistas locais.