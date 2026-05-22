A 55ª edição da Expoagro (Exposição Agropecuária de Franca) continua até domingo, 24, no Parque de Exposições “Fernando Costa”, em Franca, com uma programação voltada ao agronegócio, provas equestres, exposição de animais, gastronomia e atrações culturais. A entrada é gratuita, com visitação diária das 6h às 21h.
Entre os destaques da programação técnica está o julgamento de mais de 200 cavalos da raça Mangalarga Marchador, realizado entre quinta-feira, 21, e sábado, 23, sempre a partir das 8h. O evento também conta com exposição de cerca de 20 vacas da raça Jersey até o encerramento da feira.
Programação reúne provas e atrações culturais
No sábado, 23, a Expoagro recebe a Prova Equestre Ranch Sorting, além de atrações gastronômicas, workshop de cogumelos, aulão de dança e apresentações com artistas locais.
Já no domingo, 24, a programação terá a tradicional prova dos Três Tambores, na pista hípica, além da Expocães, realizada na pista central do parque.
A Feira do Produtor também segue durante todos os dias do evento, com produtos artesanais no Espaço “Sabores da Alta Mogiana”.
Confira a programação
Sábado, 23
- 8h: Julgamento dos cavalos Mangalarga Marchador
- 10h: Prova Equestre Ranch Sorting
- Gastronomia
- Aulão de dança
- Workshop de Cogumelo
- Shows com artistas locais
- Exposição do gado Jersey
Domingo, 24
- 10h: Prova Equestre dos Três Tambores
- Expocães na pista central
- Gastronomia
- Exposição do gado Jersey
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