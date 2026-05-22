Uma manutenção emergencial na rede de abastecimento de água afetou o fornecimento no bairro City Petrópolis e regiões próximas, na zona norte de Franca, nesta sexta-feira, 22. Moradores relataram falta de água durante a manhã.
Em nota, a Sabesp informou que o abastecimento já está em processo de normalização gradativa após a conclusão dos reparos realizados na rede.
Segundo a companhia, equipes executaram uma manutenção emergencial no sistema de abastecimento local, o que provocou impacto temporário no fornecimento de água para imóveis da região do City Petrópolis.
A previsão da Sabesp é que o abastecimento seja totalmente normalizado ainda na tarde desta sexta-feira.
Enquanto o sistema não é completamente restabelecido, a companhia orienta que os moradores utilizem água de forma consciente para evitar desperdícios.
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