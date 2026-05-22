Uma manutenção emergencial na rede de abastecimento de água afetou o fornecimento no bairro City Petrópolis e regiões próximas, na zona norte de Franca, nesta sexta-feira, 22. Moradores relataram falta de água durante a manhã.

Em nota, a Sabesp informou que o abastecimento já está em processo de normalização gradativa após a conclusão dos reparos realizados na rede.

Segundo a companhia, equipes executaram uma manutenção emergencial no sistema de abastecimento local, o que provocou impacto temporário no fornecimento de água para imóveis da região do City Petrópolis.