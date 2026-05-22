O susto virou alívio no Sesi Franca Basquete. O armador argentino Nacho Laterza, que deixou a quadra após sofrer uma pancada na cabeça durante a semifinal do NBB, já está reintegrado à delegação francana em Brasília.
Segundo o clube, os exames realizados no atleta não apontaram lesão, e o jogador participa normalmente da preparação para o jogo 3 da série semifinal do NBB 2025/2026, marcado para este sábado, 23, contra o Brasília.
Laterza sofreu o choque no fim do segundo quarto da derrota do Franca por 67 a 50 para o Brasília, na noite de quinta-feira, 21, no ginásio Nilson Nelson, na Capital Federal.
Jogador foi levado ao hospital
A lesão aconteceu após uma disputa de bola com Corvalan. Durante a jogada, o ombro do atleta adversário atingiu a cabeça do armador do Franca, que caiu imediatamente no chão.
Após os primeiros atendimentos ainda na quadra, Nacho foi encaminhado diretamente ao hospital para realização de uma tomografia.
A avaliação médica feita ainda na noite de quinta-feira não constatou nenhuma alteração clínica.
Em nota divulgada na manhã desta sexta-feira, 22, o Franca confirmou a recuperação do atleta.
“O atleta encontra-se bem e já está junto da delegação seguindo a rotina de preparação da equipe”, informou o clube.
Série está empatada
Com a derrota no jogo 2, a semifinal entre Franca e Brasília ficou empatada em 1 a 1 na série melhor de cinco do Novo Basquete Brasil.
As equipes voltam a se enfrentar neste sábado, 23, às 19h45, novamente no ginásio Nilson Nelson, em Brasília, valendo a vantagem no playoff.
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