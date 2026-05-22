O susto virou alívio no Sesi Franca Basquete. O armador argentino Nacho Laterza, que deixou a quadra após sofrer uma pancada na cabeça durante a semifinal do NBB, já está reintegrado à delegação francana em Brasília.

Segundo o clube, os exames realizados no atleta não apontaram lesão, e o jogador participa normalmente da preparação para o jogo 3 da série semifinal do NBB 2025/2026, marcado para este sábado, 23, contra o Brasília.

Laterza sofreu o choque no fim do segundo quarto da derrota do Franca por 67 a 50 para o Brasília, na noite de quinta-feira, 21, no ginásio Nilson Nelson, na Capital Federal.

Jogador foi levado ao hospital