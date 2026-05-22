Um homem de 55 anos ficou ferido após ser atropelado por uma motocicleta na manhã desta sexta-feira, 22, na avenida Flávio Rocha, em Franca. O acidente aconteceu no momento em que a vítima atravessava pela faixa de pedestres.
Segundo informações apuradas no local, um caminhão havia parado antes da faixa para permitir que o homem realizasse a travessia com segurança. Durante a passagem do pedestre pela pista, uma motocicleta Honda Fan preta, que vinha logo atrás do caminhão, não conseguiu parar a tempo e acabou atingindo a vítima.
De acordo com as informações levantadas no local, o motorista do caminhão reduziu a velocidade e respeitou a preferência do pedestre, conforme previsto pelas regras de trânsito. Ainda assim, a motocicleta não evitou a colisão.
Com o impacto, o homem caiu ao solo e sofreu ferimentos, mobilizando equipes de resgate. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou os primeiros socorros ainda no local do atropelamento.
Na sequência, a vítima foi encaminhada para atendimento médico. O estado de saúde do homem não havia sido divulgado até a publicação deste texto.
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