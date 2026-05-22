Um homem de 55 anos ficou ferido após ser atropelado por uma motocicleta na manhã desta sexta-feira, 22, na avenida Flávio Rocha, em Franca. O acidente aconteceu no momento em que a vítima atravessava pela faixa de pedestres.

Segundo informações apuradas no local, um caminhão havia parado antes da faixa para permitir que o homem realizasse a travessia com segurança. Durante a passagem do pedestre pela pista, uma motocicleta Honda Fan preta, que vinha logo atrás do caminhão, não conseguiu parar a tempo e acabou atingindo a vítima.

De acordo com as informações levantadas no local, o motorista do caminhão reduziu a velocidade e respeitou a preferência do pedestre, conforme previsto pelas regras de trânsito. Ainda assim, a motocicleta não evitou a colisão.