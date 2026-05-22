O Jardim Zoobotânico de Franca distribuiu mais de 2,2 mil mudas de árvores nos quatro primeiros meses deste ano. Além das doações, outras 2,3 mil mudas foram plantadas em áreas de preservação, canteiros de avenidas e espaços públicos da cidade até abril, segundo a Secretaria de Meio Ambiente.
O trabalho de produção e doação de mudas acontece de forma permanente no espaço, de segunda a sexta-feira. De acordo com a secretaria, somente em 2025, o Zoobotânico já distribuiu mais de 21,4 mil mudas para plantio na área urbana, com orientação sobre as espécies mais adequadas para cada local.
No mesmo período, cerca de 5,6 mil árvores foram plantadas em diferentes pontos da cidade.
Educação ambiental
Além das ações de arborização, o Jardim Zoobotânico abriga o Núcleo de Educação Ambiental, responsável por receber estudantes e visitantes para atividades educativas e visitas monitoradas.
O espaço fica no bairro City Petrópolis, na avenida São Francisco de Assis, 1000, e funciona diariamente para visitação das 7h30 às 16h30. Aos finais de semana, o parque permanece aberto para passeios, mas sem a entrega de mudas.
Natureza e preservação
O local conta com reserva de mata nativa, nascentes, represas e diferentes espécies de animais silvestres, reunindo atividades voltadas à preservação ambiental e ao contato da população com a natureza.
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