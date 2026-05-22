O Jardim Zoobotânico de Franca distribuiu mais de 2,2 mil mudas de árvores nos quatro primeiros meses deste ano. Além das doações, outras 2,3 mil mudas foram plantadas em áreas de preservação, canteiros de avenidas e espaços públicos da cidade até abril, segundo a Secretaria de Meio Ambiente.

O trabalho de produção e doação de mudas acontece de forma permanente no espaço, de segunda a sexta-feira. De acordo com a secretaria, somente em 2025, o Zoobotânico já distribuiu mais de 21,4 mil mudas para plantio na área urbana, com orientação sobre as espécies mais adequadas para cada local.

No mesmo período, cerca de 5,6 mil árvores foram plantadas em diferentes pontos da cidade.

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