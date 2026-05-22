O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Franca adiou a entrega do relatório sobre o caso envolvendo o vereador Leandro Patriota (PL), investigado por suposto tumulto e intimidação contra servidores do Pronto-socorro Municipal “Dr. Álvaro Azzuz”. A definição sobre o caso, prevista inicialmente para essa quinta-feira, 21, deve ocorrer na próxima semana.
Patriota é alvo de denúncias feitas por profissionais da saúde após um episódio registrado em 25 de abril. Segundo os servidores, o vereador causou tumulto, desrespeitou funcionários e tentou acessar uma área restrita da unidade durante uma suposta visita a uma paciente internada. A confusão causada pelo vereador chegou a suspender os atendimentos na unidade de saúde.
O presidente do Conselho de Ética, vereador Gilson Pelizaro (PT), afirmou que o adiamento ocorreu após o investigado desistir da oitiva de três testemunhas que haviam sido indicadas pela defesa.
“Se fosse ouvir essas três testemunhas que ele tinha colocado, ia demorar. Ele se convenceu que não precisava ouvir essas pessoas. Agora ficamos aguardando ele fazer um ofício pedindo a dispensa dessas oitivas para a gente entregar o relatório semana que vem”, disse Pelizaro.
Segundo o presidente do Conselho, o prazo final para conclusão do relatório vai até 7 de junho. “Vamos tentar entregar até na terça-feira (26) o relatório, mas não vai dar tempo, eu acho, de elaborar”, afirmou.
Conselho pode aplicar punições
Pelizaro também evitou antecipar qual poderá ser o desfecho do processo disciplinar envolvendo o parlamentar. “Como não é monocrático, precisa de pelo menos dois votos da maioria. Então, vamos aguardar”, declarou Pelizaro.
Além do presidente, integram o Conselho de Ética os vereadores Daniel Bassi (PSD) e Donizete da Farmácia (MDB).
O Conselho de Ética pode decidir pelo arquivamento do caso, advertência, suspensão ou até cassação do mandato parlamentar.
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