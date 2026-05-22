O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Franca adiou a entrega do relatório sobre o caso envolvendo o vereador Leandro Patriota (PL), investigado por suposto tumulto e intimidação contra servidores do Pronto-socorro Municipal “Dr. Álvaro Azzuz”. A definição sobre o caso, prevista inicialmente para essa quinta-feira, 21, deve ocorrer na próxima semana.

Patriota é alvo de denúncias feitas por profissionais da saúde após um episódio registrado em 25 de abril. Segundo os servidores, o vereador causou tumulto, desrespeitou funcionários e tentou acessar uma área restrita da unidade durante uma suposta visita a uma paciente internada. A confusão causada pelo vereador chegou a suspender os atendimentos na unidade de saúde.

O presidente do Conselho de Ética, vereador Gilson Pelizaro (PT), afirmou que o adiamento ocorreu após o investigado desistir da oitiva de três testemunhas que haviam sido indicadas pela defesa.