Registrar solicitações de coleta e limpeza urbana pelos meios corretos faz toda a diferença na hora de receber o atendimento. É para facilitar esse processo que a Sempre Franca disponibiliza canais oficiais de comunicação para os moradores de Franca: o telefone 0800 591 6842 e o aplicativo Cidade Atende.

O uso dessas ferramentas garante que cada demanda seja registrada de forma adequada, acompanhada pelas equipes responsáveis e atendida com mais organização e eficiência. Quando a solicitação passa pelos canais corretos, é possível rastrear o pedido, direcionar melhor os agentes e reduzir o tempo de resposta.

O problema é que muitos moradores ainda recorrem a outros meios para registrar pedidos — e isso pode comprometer o atendimento. Solicitações feitas fora dos canais oficiais correm o risco de não serem registradas corretamente, o que dificulta o trabalho das equipes e atrasa a resolução do problema.

A orientação é simples: sempre que precisar solicitar a coleta de resíduos ou um serviço de limpeza urbana, utilize o 0800 591 6842 — gratuito, disponível para ligações de qualquer telefone — ou acesse o aplicativo Cidade Atende, que permite registrar e acompanhar o atendimento diretamente pelo celular.

Organização, agilidade e cuidado com a cidade começam com a participação de todos. E participar, nesse caso, é simples: basta usar os canais certos.