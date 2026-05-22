Segundo a denúncia, o caso teria ocorrido em 8 de maio de 2025, quando Boarati teria tentado induzir a adolescente à prostituição mediante oferta de dinheiro.

A decisão foi assinada pelo juiz Alexandre Semedo de Oliveira, da 2ª Vara Criminal de Franca, na terça-feira, 19. O magistrado julgou improcedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e absolveu o parlamentar.

O vereador de Patrocínio Paulista , Luiz Carlos Boarati (PRD), conhecido como "Luizinho da Lenha", foi absolvido pela Justiça no processo em que era acusado de tentar aliciar uma adolescente de 15 anos para fins sexuais em Franca .

Na sentença, o juiz afirmou que não ficou comprovado que o vereador soubesse que a jovem era menor de idade. A decisão destaca que conversas anexadas ao processo indicavam situações que poderiam levar o acusado a acreditar que ela já tinha mais de 18 anos, como menções à retirada da CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

O magistrado também deu destaque ao comportamento da adolescente e da mãe durante as conversas mantidas com o vereador. Em trecho da decisão, o juiz afirma: “Depreende-se dos áudios que ele havia enviado mensagens e que, antes que a menor as lesse, ele as apagara, num clássico exemplo de arrependimento eficaz. Ao virem as mensagens apagadas, a menor e a mãe, desconfiando das intenções do acusado, o instigam a que revele o conteúdo das mensagens, já pensando em levar o caso ao conhecimento das autoridades. E, a partir desse incitamento inicial, são elas que conduzem o transcorrer das conversas, abrindo espaço para que o acusado faça com clareza suas propostas.”

Ainda na decisão, o magistrado classificou a situação como um “clássico exemplo de crime impossível”, afirmando que o vereador havia desistido inicialmente da conduta e só retomou as conversas após insistência da adolescente e da mãe.

Vereador fala em 'alívio' após absolvição