A cidade de Franca recebe, neste e no próximo fim de semana, sempre a partir das 19h30, a primeira edição da Mostra Art Nula, projeto realizado pelo Ponto de Cultura Espaço Nulo, com o objetivo de aproximar a comunidade da produção artística desenvolvida pelos grupos residentes e parceiros do espaço.

A mostra surge como uma vitrine da diversidade cultural e da potência criativa que movimenta o Espaço Nulo, reunindo diferentes linguagens artísticas, como teatro, dança, circo, improvisação teatral, cultura popular, dramaturgia, literatura e contação de histórias.

Atualmente, o espaço abriga nove grupos artísticos: Grupo de Teatro Plano B, Teatro de Improviso Tupiniquim, Núcleo Experimental de Dramaturgia Página 11, Coletivo Rosa da Mata, Os ContraRegras, Cia. Amulheradas, Cia. Despertando Palavras, Cia. Entre Nós e Encena.