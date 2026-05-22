A cidade de Franca recebe, neste e no próximo fim de semana, sempre a partir das 19h30, a primeira edição da Mostra Art Nula, projeto realizado pelo Ponto de Cultura Espaço Nulo, com o objetivo de aproximar a comunidade da produção artística desenvolvida pelos grupos residentes e parceiros do espaço.
A mostra surge como uma vitrine da diversidade cultural e da potência criativa que movimenta o Espaço Nulo, reunindo diferentes linguagens artísticas, como teatro, dança, circo, improvisação teatral, cultura popular, dramaturgia, literatura e contação de histórias.
Atualmente, o espaço abriga nove grupos artísticos: Grupo de Teatro Plano B, Teatro de Improviso Tupiniquim, Núcleo Experimental de Dramaturgia Página 11, Coletivo Rosa da Mata, Os ContraRegras, Cia. Amulheradas, Cia. Despertando Palavras, Cia. Entre Nós e Encena.
Homenagem à memória cultural francana
A Mostra Art Nula também presta homenagem ao artista plástico e poeta francano Salles Dounner.
O nome do evento dialoga diretamente com o último livro publicado pelo artista, intitulado “Art Nula”, obra que também inspirou o próprio nome do Espaço Nulo. A referência reforça a conexão do projeto com a memória artística local, a produção cultural independente e os artistas que marcaram a trajetória cultural de Franca.
Programação gratuita e acessível ao público
Ao longo dos dois finais de semana, o público poderá acompanhar cinco apresentações artísticas e cinco atividades formativas gratuitas, entre oficinas, debates e encontros conduzidos pelos próprios integrantes dos grupos participantes.
A proposta é transformar o Espaço Nulo em um território de troca, convivência e formação cultural, aproximando a população dos artistas e dos processos criativos desenvolvidos no local.
Fortalecimento da arte e da cultura regional
Mais do que uma sequência de espetáculos, a Mostra Art Nula busca fortalecer os vínculos entre artistas e público, além de contribuir para desmistificar o fazer artístico e ampliar o acesso à cultura.
O projeto reforça ainda o papel do Ponto de Cultura Espaço Nulo como importante centro de criação, formação e fortalecimento das artes em Franca e toda a região.
Serviço
Mostra Art Nula
Dias 22, 23, 24, 29, 30 e 31 de maio
Ponto de Cultura Espaço Nulo – Franca/SP
Entrada gratuita
Reservas e programação completa: espaconulo.com
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.