Um homem foi preso em flagrante na noite dessa quinta-feira, 21, após invadir uma empresa de telecomunicações no Distrito Industrial, em Franca, e furtar fiação elétrica. Ele foi surpreendido pela Polícia Militar ainda dentro do imóvel, com ferramentas e materiais já separados.

A ocorrência começou após denúncias informarem que um indivíduo estaria dentro da empresa cometendo furto de fios.

Cadeados foram arrombados

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram os cadeados dos portões estourados e localizaram o suspeito no interior da área da empresa.