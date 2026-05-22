Um homem foi preso em flagrante na noite dessa quinta-feira, 21, após invadir uma empresa de telecomunicações no Distrito Industrial, em Franca, e furtar fiação elétrica. Ele foi surpreendido pela Polícia Militar ainda dentro do imóvel, com ferramentas e materiais já separados.
A ocorrência começou após denúncias informarem que um indivíduo estaria dentro da empresa cometendo furto de fios.
Cadeados foram arrombados
Ao chegarem ao local, os policiais encontraram os cadeados dos portões estourados e localizaram o suspeito no interior da área da empresa.
Com ele, foram apreendidos alicates e uma quantidade de fios já cortados e enrolados.
O responsável pela empresa foi acionado e confirmou que a fiação pertencia ao local.
Suspeito já teria atacado outras empresas
Segundo a Polícia Militar, antes dessa ocorrência o homem já teria passado por outras duas empresas no mesmo bairro, onde também teria furtado fiação elétrica, em unidades da TIM e da Vivo.
Ainda de acordo com a corporação, o suspeito possui antecedentes criminais por tráfico de drogas e roubo.
No local, os policiais também apreenderam a bicicleta utilizada por ele para chegar até a empresa.
Prisão em flagrante
O homem foi encaminhado para a Central de Polícia Judiciária, onde foi apresentado ao delegado de plantão e permaneceu preso em flagrante.
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