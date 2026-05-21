O Sesi Franca Basquete foi derrotado pelo Brasília por 67 a 50 na noite desta quinta-feira, 21, no ginásio "Nilson Nelson", em Brasília (DF), pelo segundo jogo da semifinal do NBB 2025/2026. Com o resultado, a série melhor de cinco partidas ficou empatada em 1 a 1. O terceiro confronto será disputado neste sábado, 23, às 19h45, novamente na capital federal.
O time francano até abriu o placar com Bennett, mas viu o adversário assumir o controle logo nos primeiros minutos. Com forte desempenho ofensivo, o Brasília chegou a abrir oito pontos de vantagem, obrigando o técnico Helinho Garcia a parar a partida.
A equipe da casa manteve o ritmo após o pedido de tempo e dominou o primeiro período, encerrado em 24 a 7.
No segundo quarto, o Franca reagiu. O time paulista reduziu a diferença para dez pontos e pressionou o adversário, forçando um pedido de tempo do técnico Dedé Barbosa. A equipe chegou a ficar apenas quatro pontos atrás e venceu a parcial por 19 a 9. Ainda assim, o Brasília foi para o intervalo na frente: 33 a 26.
Brasília controla segunda metade
Após o equilíbrio antes do intervalo, o Brasília retomou o controle da partida no terceiro período. A equipe do Distrito Federal venceu a parcial por 17 a 12 e ampliou a vantagem para 50 a 38.
No último quarto, o time da casa administrou o resultado e confirmou a vitória diante da torcida, empatando a semifinal do NBB.
Von Haydin foi o cestinha da partida com 28 pontos pelo Brasília. No Sesi Franca, Bennett terminou como principal destaque ofensivo, com 21 pontos.
