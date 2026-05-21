Uma batida entre dois carros foi registrada na noite dessa quarta-feira, 20, no cruzamento das ruas Voluntários da Franca e Gonçalves Dias, no bairro Estação, em Franca. A colisão envolveu um Volkswagen Gol G5 prata e um Honda também prata.
Com a força do impacto, os veículos foram arremessados para a calçada, e um deles chegou a atingir uma placa de sinalização. Apesar da violência da batida, ninguém ficou ferido.
Imagens de uma câmera de segurança flagraram o momento exato do acidente. Nas imagens, é possível ver os dois veículos entrando no cruzamento antes da colisão, que lançou os carros para fora da pista.
O cruzamento é controlado por semáforo, mas, até o momento, não é possível afirmar qual dos motoristas teria avançado o sinal vermelho.
Circunstâncias serão investigadas
A Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência. As circunstâncias do acidente serão investigadas para apurar responsabilidades.
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