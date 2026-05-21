22 de maio de 2026
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ACIDENTE

Motorista avança sinal vermelho e provoca batida na Estação

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Carros sobre a calçada após batida em cruzamento do bairro Estação
Carros sobre a calçada após batida em cruzamento do bairro Estação

Uma batida entre dois carros foi registrada na noite dessa quarta-feira, 20, no cruzamento das ruas Voluntários da Franca e Gonçalves Dias, no bairro Estação, em Franca. A colisão envolveu um Volkswagen Gol G5 prata e um Honda também prata.

Com a força do impacto, os veículos foram arremessados para a calçada, e um deles chegou a atingir uma placa de sinalização. Apesar da violência da batida, ninguém ficou ferido.

Imagens de uma câmera de segurança flagraram o momento exato do acidente. Nas imagens, é possível ver os dois veículos entrando no cruzamento antes da colisão, que lançou os carros para fora da pista.

O cruzamento é controlado por semáforo, mas, até o momento, não é possível afirmar qual dos motoristas teria avançado o sinal vermelho.

Circunstâncias serão investigadas

A Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência. As circunstâncias do acidente serão investigadas para apurar responsabilidades.

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