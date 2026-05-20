20 de maio de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
URGENTE

Homem é encontrado morto em Franca com sangue na boca e rosto

Por Laís Bachur | de Franca
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Laís Bachur/GCN
Imóvel no Jardim Francano onde corpo foi encontrado
Imóvel no Jardim Francano onde corpo foi encontrado

Um homem de 45 anos foi encontrado morto dentro da própria casa na tarde desta quarta-feira, no bairro Jardim Francano, em Franca. A morte é considerada suspeita e será investigada pela Polícia Civil.

A vítima foi identificada como Mateus Pereira Silva. O corpo foi localizado na cozinha do imóvel, na rua Igarapava.

Segundo o médico do Samu, há indícios de que Mateus estivesse morto há pelo menos cinco dias.

Amigo estranhou desaparecimento

De acordo com informações apuradas no local, um amigo da vítima percebeu o desaparecimento de Mateus e tentou contato na noite de terça-feira. Apesar de chamar pelo morador, não obteve resposta, mas notou que as luzes da residência permaneciam acesas.

Preocupado, ele entrou em contato com o irmão da vítima, que acionou um vizinho. O homem, que possuía uma chave da casa, entrou no imóvel na manhã desta quarta-feira e encontrou o corpo.

“Eu sempre venho aqui e trago alguma coisa pra comer. Entrei, chamei e ele não respondeu. Procurei pela casa e, quando cheguei na cozinha, ele estava caído lá, sem vida. Eu só corri, estava tremendo demais”, relatou o vizinho e amigo Osmar Mendonça.

Samu confirmou a morte

O Samu foi acionado e confirmou a morte no local. Segundo o médico Dr. Olivieri, o corpo apresentava sinais de rigidez cadavérica, além de sangramento na região da boca e do rosto.

“Não dá para precisar se foi um trauma ou se ele vomitou sangue. Isso só será esclarecido após os exames. O caso agora fica sob responsabilidade da Polícia Civil e da Polícia Científica”, explicou o médico.

Caso será investigado

A perícia foi acionada e o corpo deverá ser encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde exames irão determinar a causa da morte.

O caso segue sob investigação.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários