Um homem de 45 anos foi encontrado morto dentro da própria casa na tarde desta quarta-feira, no bairro Jardim Francano, em Franca. A morte é considerada suspeita e será investigada pela Polícia Civil.

A vítima foi identificada como Mateus Pereira Silva. O corpo foi localizado na cozinha do imóvel, na rua Igarapava.

Segundo o médico do Samu, há indícios de que Mateus estivesse morto há pelo menos cinco dias.

Amigo estranhou desaparecimento