Um homem de 45 anos foi encontrado morto dentro da própria casa na tarde desta quarta-feira, no bairro Jardim Francano, em Franca. A morte é considerada suspeita e será investigada pela Polícia Civil.
A vítima foi identificada como Mateus Pereira Silva. O corpo foi localizado na cozinha do imóvel, na rua Igarapava.
Segundo o médico do Samu, há indícios de que Mateus estivesse morto há pelo menos cinco dias.
Amigo estranhou desaparecimento
De acordo com informações apuradas no local, um amigo da vítima percebeu o desaparecimento de Mateus e tentou contato na noite de terça-feira. Apesar de chamar pelo morador, não obteve resposta, mas notou que as luzes da residência permaneciam acesas.
Preocupado, ele entrou em contato com o irmão da vítima, que acionou um vizinho. O homem, que possuía uma chave da casa, entrou no imóvel na manhã desta quarta-feira e encontrou o corpo.
“Eu sempre venho aqui e trago alguma coisa pra comer. Entrei, chamei e ele não respondeu. Procurei pela casa e, quando cheguei na cozinha, ele estava caído lá, sem vida. Eu só corri, estava tremendo demais”, relatou o vizinho e amigo Osmar Mendonça.
Samu confirmou a morte
O Samu foi acionado e confirmou a morte no local. Segundo o médico Dr. Olivieri, o corpo apresentava sinais de rigidez cadavérica, além de sangramento na região da boca e do rosto.
“Não dá para precisar se foi um trauma ou se ele vomitou sangue. Isso só será esclarecido após os exames. O caso agora fica sob responsabilidade da Polícia Civil e da Polícia Científica”, explicou o médico.
Caso será investigado
A perícia foi acionada e o corpo deverá ser encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde exames irão determinar a causa da morte.
O caso segue sob investigação.
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