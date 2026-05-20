Um integrante de uma quadrilha especializada em furtos e roubos a residências de alto padrão morreu durante uma troca de tiros com policiais do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), na noite desta terça-feira, 19, em São Paulo. Outro suspeito ficou ferido e os demais envolvidos foram presos.
Segundo a Polícia Civil, o grupo vinha sendo investigado desde o furto a uma residência de alto padrão registrado no dia 1º de abril, no bairro Parque dos Lima, na zona Sul de Franca.
Crime em Franca
As investigações apontam que pelo menos cinco integrantes participaram da ação criminosa na cidade.
Antes do furto no Parque dos Lima, dois suspeitos chegaram a entrar em um prédio de alto padrão localizado na avenida Major Nicácio, mas não conseguiram concretizar o crime.
Na sequência, os criminosos seguiram até o imóvel alvo do furto, onde invadiram a residência e levaram joias, dinheiro e uma arma de fogo.
Imagens de câmeras de segurança registraram toda a movimentação. Segundo a investigação, uma jovem permaneceu do lado de fora como olheira enquanto dois comparsas entraram na casa e separaram os objetos.
O prejuízo estimado foi de aproximadamente R$ 60 mil.
Informações privilegiadas
De acordo com a Polícia Civil, a quadrilha atuava em diversas cidades e contava com integrantes responsáveis por levantar informações privilegiadas e selecionar imóveis de alto padrão.
“Eles recebiam informações privilegiadas, estiveram em dois lugares aqui em Franca, inclusive em um prédio de alto padrão. A gente vê que isso foi informação fornecida. Eles já vieram com dados corretos para fazer os furtos”, afirmou o delegado Eduardo Lopes Bonfim.
Confronto em São Paulo
Após o crime em Franca, os suspeitos retornaram à capital paulista, onde continuaram praticando furtos e roubos semelhantes.
No último dia 15, depois de um novo roubo a residência em São Paulo, policiais localizaram dois suspeitos que teriam participado também da ação em Franca.
Durante a abordagem, houve troca de tiros.
Um dos criminosos morreu no local. O outro foi baleado, socorrido e encaminhado ao hospital, onde permanece sob escolta policial e à disposição da Justiça.
Mesmo carro foi usado nos crimes
Segundo as investigações, o veículo utilizado pela quadrilha nos crimes em São Paulo era o mesmo usado durante a ação em Franca, fator que ajudou a conectar os casos.
“Assim que o boletim de ocorrência chegou à CPJ, começamos a levantar dados sobre veículos e imagens. Conseguimos identificar pessoas e um carro. Depois, esse mesmo veículo apareceu em crimes na capital, quando houve o confronto com a polícia”, explicou o delegado.
Investigações continuam
A Polícia Civil segue investigando o caso e deve realizar novas diligências em São Paulo para tentar localizar os objetos furtados da residência em Franca.
Os investigadores também apuram se a arma apreendida com os criminosos pertence à vítima do furto registrado na cidade.
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