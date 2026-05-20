Um integrante de uma quadrilha especializada em furtos e roubos a residências de alto padrão morreu durante uma troca de tiros com policiais do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), na noite desta terça-feira, 19, em São Paulo. Outro suspeito ficou ferido e os demais envolvidos foram presos.

Segundo a Polícia Civil, o grupo vinha sendo investigado desde o furto a uma residência de alto padrão registrado no dia 1º de abril, no bairro Parque dos Lima, na zona Sul de Franca.

Crime em Franca

As investigações apontam que pelo menos cinco integrantes participaram da ação criminosa na cidade.