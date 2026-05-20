Um incêndio atingiu uma casa térrea na região do cruzamento entre as ruas Dr. Júlio Cardoso e General Osório, em Franca, na tarde desta quarta-feira, 20. Moradores próximos perceberam uma densa fumaça saindo do imóvel e acionaram o Corpo de Bombeiros, que foi mobilizado para combater as chamas no local. O fogo atingiu dois veículos.

As equipes do Corpo de Bombeiros chegaram rapidamente ao endereço para iniciar o trabalho de contenção do fogo e evitar que as chamas se espalhassem para imóveis vizinhos. A fumaça intensa chamou a atenção de moradores e motoristas que passavam pela região no momento da ocorrência.

As causas do incêndio deverão ser apuradas.