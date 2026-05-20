20 de maio de 2026
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Incêndio atinge carros em casa no Centro de Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Nuvem de fumaça saindo de casa no centro de Franca
Nuvem de fumaça saindo de casa no centro de Franca

Um incêndio atingiu uma casa térrea na região do cruzamento entre as ruas Dr. Júlio Cardoso e General Osório, em Franca, na tarde desta quarta-feira, 20. Moradores próximos perceberam uma densa fumaça saindo do imóvel e acionaram o Corpo de Bombeiros, que foi mobilizado para combater as chamas no local. O fogo atingiu dois veículos.

As equipes do Corpo de Bombeiros chegaram rapidamente ao endereço para iniciar o trabalho de contenção do fogo e evitar que as chamas se espalhassem para imóveis vizinhos. A fumaça intensa chamou a atenção de moradores e motoristas que passavam pela região no momento da ocorrência.

As causas do incêndio deverão ser apuradas.

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