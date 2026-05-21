Câmeras de segurança flagraram o momento do grave acidente que terminou com um carro capotado no cruzamento das ruas Santa Catarina e Minas Gerais, em Franca, na manhã desta quinta-feira, 21. As imagens mostram a violência da colisão entre um Chevrolet Corsa Classic e um Volkswagen Gol.

No vídeo, é possível ver quando o Corsa Classic atingiu a lateral do Gol no cruzamento. Com a força do impacto, o veículo girou na pista antes de capotar e parar com as rodas para cima.

As imagens não permitem confirmar qual dos motoristas teria avançado o sinal vermelho. Segundo uma testemunha, o carro que seguia pela rua Santa Catarina, o Corsa Classic, não teria respeitado o semáforo.

Motorista foi socorrido