Câmeras de segurança flagraram o momento do grave acidente que terminou com um carro capotado no cruzamento das ruas Santa Catarina e Minas Gerais, em Franca, na manhã desta quinta-feira, 21. As imagens mostram a violência da colisão entre um Chevrolet Corsa Classic e um Volkswagen Gol.
No vídeo, é possível ver quando o Corsa Classic atingiu a lateral do Gol no cruzamento. Com a força do impacto, o veículo girou na pista antes de capotar e parar com as rodas para cima.
As imagens não permitem confirmar qual dos motoristas teria avançado o sinal vermelho. Segundo uma testemunha, o carro que seguia pela rua Santa Catarina, o Corsa Classic, não teria respeitado o semáforo.
Motorista foi socorrido
Equipes do Corpo de Bombeiros e do resgate foram acionadas rapidamente para atender a ocorrência. Um dos motoristas precisou ser retirado do veículo pelas equipes de socorro e recebeu atendimento ainda no local.
A vítima foi encaminhada para a Santa Casa de Franca com dores na coluna, mas sem gravidade. O transporte foi realizado pelo Resgate do Corpo de Bombeiros.
Trânsito precisou ser desviado
Por conta do acidente e do trabalho das equipes de emergência, o trânsito na região foi desviado pela rua Santa Catarina até a liberação da via.
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