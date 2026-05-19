O Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) publicou o edital de leilão de 739 veículos recolhidos em São Joaquim da Barra e Sales Oliveira. O certame ocorre em três sessões — nos dias 21, 25 e 27 de maio — com lances iniciais a partir de R$ 1.000 para motos e R$ 2.000 para automóveis, realizados pela plataforma do Grupo Carvalho Leilões.
Novo modelo de leilão
O certame inaugura uma nova fase na política de leilões do Detran-SP. Em 2025, o órgão reformulou completamente o processo com a publicação da Portaria Normativa nº 46, que estabelece regras mais rígidas para agilidade, segurança jurídica e entrega dos veículos arrematados em até dez dias.
A expectativa é realizar 100 certames ainda neste ano, com até 100.000 lotes envolvidos. A mudança está vinculada a um projeto de concessão dos pátios veiculares do governo paulista — com edital em aberto — que abrange as etapas de recolhimento, custódia, preparação e restituição de veículos apreendidos pelos órgãos estaduais de trânsito.
O contrato prevê investimento estimado de R$ 657,4 milhões ao longo de 26 anos, cobrindo os 645 municípios paulistas organizados em sete lotes regionais. A entrega dos envelopes da concessão está prevista para 15 de junho, na B3, com leilão marcado para 25 de junho.
O que está em oferta?
O lote publicado no Diário Oficial do Estado reúne 175 veículos aptos a circular, entre automóveis e motocicletas, além de 422 sucatas aproveitáveis para desmonte e 129 unidades destinadas à fundição e reciclagem.
As inscrições vão até 48 horas antes de cada sessão, pelo site grupocarvalholeiloes.com.br. A visitação presencial aos pátios ocorreu entre os dias 11 e 19 de maio, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h — apenas para visualização dos lotes, sem manuseio ou testes.
Os pré-lances estiveram disponíveis desde 11 de maio, às 10h. Ao registrar um pré-lance, o participante sugere um valor que é convertido em lance no início da sessão pública; se não superado em 30 segundos, torna-se automaticamente vencedor. Uma vez aceito, o lance é irrevogável, conforme a Lei Federal nº 14.133/2021.
Calendário e regras de participação
As três sessões estão distribuídas por categoria:
- 21 de maio — veículos conservados e aptos a circular (175 unidades); aberto a pessoas físicas e jurídicas inscritas no Cadastro da Receita Federal
- 25 de maio — sucatas aproveitáveis (442 unidades); restrito a pessoas jurídicas com registro ativo para comércio de peças usadas
- 27 de maio — sucatas inservíveis (129 unidades); exclusivo para empresas do ramo de siderurgia ou fundição
O edital também traz incentivos para retirada antecipada de veículos: desconto de 25% na tarifa de custódia para veículos restituídos em até sete dias e de 10% para os retirados entre o 8º e o 14º dia.
São impedidos de participar servidores do Detran-SP e seus parentes até segundo grau, leiloeiros e suas equipes, proprietários e sócios dos pátios conveniados, além de pessoas físicas e jurídicas com restrições para licitar junto à administração pública.
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