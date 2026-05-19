O Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) publicou o edital de leilão de 739 veículos recolhidos em São Joaquim da Barra e Sales Oliveira. O certame ocorre em três sessões — nos dias 21, 25 e 27 de maio — com lances iniciais a partir de R$ 1.000 para motos e R$ 2.000 para automóveis, realizados pela plataforma do Grupo Carvalho Leilões.

Novo modelo de leilão

O certame inaugura uma nova fase na política de leilões do Detran-SP. Em 2025, o órgão reformulou completamente o processo com a publicação da Portaria Normativa nº 46, que estabelece regras mais rígidas para agilidade, segurança jurídica e entrega dos veículos arrematados em até dez dias.

A expectativa é realizar 100 certames ainda neste ano, com até 100.000 lotes envolvidos. A mudança está vinculada a um projeto de concessão dos pátios veiculares do governo paulista — com edital em aberto — que abrange as etapas de recolhimento, custódia, preparação e restituição de veículos apreendidos pelos órgãos estaduais de trânsito.