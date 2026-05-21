Um motorista foi detido pela Polícia Militar na tarde desta quinta-feira, 21, após bater o carro contra um poste semaforizado na avenida Adhemar Pereira de Barros, no Jardim Brasilândia, na região Leste de Franca. Segundo a corporação, o homem apresentava sinais visíveis de embriaguez.
De acordo com as informações apuradas no local, o motorista conduzia um Fiat Grand Siena pela rua José Garcia Gomes quando, ao acessar a avenida, perdeu o controle da direção e atingiu o poste do semáforo.
Com o impacto, a frente do veículo ficou bastante danificada. Uma equipe da Polícia Militar que passava pelo local presenciou o acidente e realizou a abordagem do condutor.
Ocorrência na CPJ
Ainda segundo os policiais, o motorista apresentava sinais de ingestão de bebida alcoólica. Ele foi detido e encaminhado para a CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde a ocorrência foi registrada.
Trânsito parcialmente interditado
Uma equipe da Prefeitura também esteve no cruzamento para realizar a substituição do semáforo danificado.
Durante o atendimento da ocorrência, o trecho precisou ser parcialmente interditado, mas a avenida não chegou a ser totalmente bloqueada.
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