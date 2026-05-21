Um motorista foi detido pela Polícia Militar na tarde desta quinta-feira, 21, após bater o carro contra um poste semaforizado na avenida Adhemar Pereira de Barros, no Jardim Brasilândia, na região Leste de Franca. Segundo a corporação, o homem apresentava sinais visíveis de embriaguez.

De acordo com as informações apuradas no local, o motorista conduzia um Fiat Grand Siena pela rua José Garcia Gomes quando, ao acessar a avenida, perdeu o controle da direção e atingiu o poste do semáforo.

Com o impacto, a frente do veículo ficou bastante danificada. Uma equipe da Polícia Militar que passava pelo local presenciou o acidente e realizou a abordagem do condutor.

Ocorrência na CPJ