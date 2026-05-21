22 de maio de 2026
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ADHEMAR DE BARROS

Motorista com sinais de embriaguez bate em poste e é detido

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Fiat Grand Siena destruído após bater em poste em Franca
Fiat Grand Siena destruído após bater em poste em Franca

Um motorista foi detido pela Polícia Militar na tarde desta quinta-feira, 21, após bater o carro contra um poste semaforizado na avenida Adhemar Pereira de Barros, no Jardim Brasilândia, na região Leste de Franca. Segundo a corporação, o homem apresentava sinais visíveis de embriaguez.

De acordo com as informações apuradas no local, o motorista conduzia um Fiat Grand Siena pela rua José Garcia Gomes quando, ao acessar a avenida, perdeu o controle da direção e atingiu o poste do semáforo.

Com o impacto, a frente do veículo ficou bastante danificada. Uma equipe da Polícia Militar que passava pelo local presenciou o acidente e realizou a abordagem do condutor.

Ocorrência na CPJ

Ainda segundo os policiais, o motorista apresentava sinais de ingestão de bebida alcoólica. Ele foi detido e encaminhado para a CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde a ocorrência foi registrada.

Trânsito parcialmente interditado

Uma equipe da Prefeitura também esteve no cruzamento para realizar a substituição do semáforo danificado.

Durante o atendimento da ocorrência, o trecho precisou ser parcialmente interditado, mas a avenida não chegou a ser totalmente bloqueada.

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