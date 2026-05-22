A procura por produtos ligados à Copa do Mundo tem impulsionado também o número de reclamações de consumidores em São Paulo. O Procon-SP divulgou alerta nesta sexta-feira, 22, após registrar aumento expressivo de denúncias envolvendo golpes, atrasos de entrega, anúncios enganosos e problemas na venda de figurinhas e itens temáticos pela internet.

Segundo o órgão, desde março deste ano já foram contabilizadas 238 reclamações relacionadas a produtos e serviços ligados à Copa do Mundo na plataforma Procon-SP Digital. O crescimento foi acelerado nos últimos meses: foram 19 registros em março, 63 em abril e 156 apenas em maio.

Entre os principais problemas relatados pelos consumidores estão atrasos ou não entrega de produtos, responsáveis por 115 reclamações. Também aparecem com frequência casos de oferta não cumprida ou propaganda enganosa, com 34 registros, além da entrega de produtos incompletos ou diferentes do anunciado, somando 24 ocorrências.

Figurinhas lideram crescimento de reclamações