A procura por produtos ligados à Copa do Mundo tem impulsionado também o número de reclamações de consumidores em São Paulo. O Procon-SP divulgou alerta nesta sexta-feira, 22, após registrar aumento expressivo de denúncias envolvendo golpes, atrasos de entrega, anúncios enganosos e problemas na venda de figurinhas e itens temáticos pela internet.
Segundo o órgão, desde março deste ano já foram contabilizadas 238 reclamações relacionadas a produtos e serviços ligados à Copa do Mundo na plataforma Procon-SP Digital. O crescimento foi acelerado nos últimos meses: foram 19 registros em março, 63 em abril e 156 apenas em maio.
Entre os principais problemas relatados pelos consumidores estão atrasos ou não entrega de produtos, responsáveis por 115 reclamações. Também aparecem com frequência casos de oferta não cumprida ou propaganda enganosa, com 34 registros, além da entrega de produtos incompletos ou diferentes do anunciado, somando 24 ocorrências.
Figurinhas lideram crescimento de reclamações
O aumento mais significativo ocorreu justamente nas vendas de figurinhas e álbuns da Copa do Mundo. Em março, o Procon-SP não registrou nenhuma ocorrência envolvendo esse tipo de produto. Já em abril foram 34 reclamações, número que saltou para 109 em maio.
Grande parte das denúncias envolve compras realizadas em marketplaces, redes sociais e grupos de mensagens. Entre as principais queixas estão golpes, vendas de produtos falsificados, anúncios enganosos e problemas na entrega.
Segundo o Procon-SP, o período de grande procura por itens colecionáveis favorece a atuação de golpistas, principalmente em plataformas digitais sem verificação adequada dos vendedores.
Orientações para evitar golpes
O órgão orienta os consumidores a pesquisarem a reputação das lojas e vendedores antes de efetuar qualquer compra. Outra recomendação é desconfiar de ofertas com preços muito abaixo do mercado, além de verificar dados como CNPJ, endereço da empresa e canais oficiais de atendimento.
No caso de figurinhas e álbuns, o Procon-SP recomenda priorizar pontos de venda autorizados e conferir se os produtos possuem identificação oficial do fabricante.
O órgão também orienta os consumidores a guardarem anúncios, comprovantes de pagamento e conversas realizadas durante as negociações, o que pode ajudar em eventuais reclamações futuras.
Procura por produtos cresce com proximidade da Copa
As reclamações acompanham o aumento da movimentação comercial provocada pela proximidade da Copa do Mundo. Além de figurinhas e álbuns, consumidores também têm buscado televisores, roupas, eletrônicos, eletrodomésticos e produtos promocionais relacionados ao evento esportivo.
O Procon-SP reforça que consumidores que enfrentarem problemas podem registrar reclamações pelos canais oficiais do órgão.
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