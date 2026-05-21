A comunidade católica de Cristais Paulista já se mobiliza para a 2ª Festa em Louvor a Santa Rita de Cássia, que contará com programação religiosa e festiva nos próximos dias.
A celebração acontece na Capela de Santa Rita e no Salão Paroquial Papa São João XXIII, reunindo momentos de fé, confraternização e atividades para toda a família.
Novena e missas marcam programação religiosa
A programação religiosa começou com a novena, que segue até o dia 21 de maio, sempre às 19h30, na capela de Santa Rita.
O ponto alto das celebrações será nesta quinta-feira, 22 de maio, data dedicada à santa, com duas missas especiais: uma às 9h e outra às 19h.
Durante as atividades religiosas, haverá distribuição gratuita de rosas aos fiéis, tradição ligada à devoção de Santa Rita. Segundo a organização, as flores foram adquiridas com apoio da comunidade.
Festa terá comidas típicas e atrações
A parte festiva será realizada nos dias 22 e 23 de maio, a partir das 20h, no Salão Paroquial Papa São João XXIII.
O espaço contará com barracas de alimentação oferecendo pratos como fogazza, macarrão, pizza, espetinhos e outros quitutes.
Para as crianças, a organização preparou brinquedos infláveis e a tradicional pescaria.
O evento também terá o tradicional leilão de prendas, conduzido pelo leiloeiro Waltinho, conhecido como Capitão.
Pároco convida população
O pároco Pe. Wallace Aguiar reforçou o convite para que moradores de Cristais Paulista e cidades da região participem das celebrações e da festa comunitária.
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