A comunidade católica de Cristais Paulista já se mobiliza para a 2ª Festa em Louvor a Santa Rita de Cássia, que contará com programação religiosa e festiva nos próximos dias.

A celebração acontece na Capela de Santa Rita e no Salão Paroquial Papa São João XXIII, reunindo momentos de fé, confraternização e atividades para toda a família.

Novena e missas marcam programação religiosa

A programação religiosa começou com a novena, que segue até o dia 21 de maio, sempre às 19h30, na capela de Santa Rita.