22 de maio de 2026
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QUERMESSE

Cristais Paulista terá festa de Santa Rita com missas e leilão

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Padre Wallace Aguiar, pároco de Cristais Paulista
Padre Wallace Aguiar, pároco de Cristais Paulista

A comunidade católica de Cristais Paulista já se mobiliza para a 2ª Festa em Louvor a Santa Rita de Cássia, que contará com programação religiosa e festiva nos próximos dias.

A celebração acontece na Capela de Santa Rita e no Salão Paroquial Papa São João XXIII, reunindo momentos de fé, confraternização e atividades para toda a família.

Novena e missas marcam programação religiosa

A programação religiosa começou com a novena, que segue até o dia 21 de maio, sempre às 19h30, na capela de Santa Rita.

O ponto alto das celebrações será nesta quinta-feira, 22 de maio, data dedicada à santa, com duas missas especiais: uma às 9h e outra às 19h.

Durante as atividades religiosas, haverá distribuição gratuita de rosas aos fiéis, tradição ligada à devoção de Santa Rita. Segundo a organização, as flores foram adquiridas com apoio da comunidade.

Festa terá comidas típicas e atrações

A parte festiva será realizada nos dias 22 e 23 de maio, a partir das 20h, no Salão Paroquial Papa São João XXIII.

O espaço contará com barracas de alimentação oferecendo pratos como fogazza, macarrão, pizza, espetinhos e outros quitutes.

Para as crianças, a organização preparou brinquedos infláveis e a tradicional pescaria.

O evento também terá o tradicional leilão de prendas, conduzido pelo leiloeiro Waltinho, conhecido como Capitão.

Pároco convida população

O pároco Pe. Wallace Aguiar reforçou o convite para que moradores de Cristais Paulista e cidades da região participem das celebrações e da festa comunitária.

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