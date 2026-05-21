A Secretaria da Mulher do Estado de São Paulo anunciou, na tarde desta quinta-feira, 21, a chegada da carreta do Circuito Integrado de Proteção às Mulheres – São Paulo Por Todas em Franca. A unidade ficará instalada na Praça Nossa Senhora da Conceição, conhecida como "Praça da Matriz", entre os dias 25 e 29 de maio, com serviços de acolhimento, orientação e atendimento para mulheres em situação de violência.

A programação começa na próxima segunda-feira, 25. A visitação ao espaço será realizada das 10h às 12h30. No mesmo dia, os atendimentos ocorrerão das 13h às 18h. Entre os dias 26 e 29, o funcionamento será das 9h às 17h.

A iniciativa reúne, em um único espaço, orientação especializada e atendimento integrado com órgãos de defesa e proteção às mulheres. A proposta é facilitar o acesso à informação e oferecer respostas mais rápidas e coordenadas para casos de violência.

Atendimento integrado