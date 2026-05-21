A Secretaria da Mulher do Estado de São Paulo anunciou, na tarde desta quinta-feira, 21, a chegada da carreta do Circuito Integrado de Proteção às Mulheres – São Paulo Por Todas em Franca. A unidade ficará instalada na Praça Nossa Senhora da Conceição, conhecida como "Praça da Matriz", entre os dias 25 e 29 de maio, com serviços de acolhimento, orientação e atendimento para mulheres em situação de violência.
A programação começa na próxima segunda-feira, 25. A visitação ao espaço será realizada das 10h às 12h30. No mesmo dia, os atendimentos ocorrerão das 13h às 18h. Entre os dias 26 e 29, o funcionamento será das 9h às 17h.
A iniciativa reúne, em um único espaço, orientação especializada e atendimento integrado com órgãos de defesa e proteção às mulheres. A proposta é facilitar o acesso à informação e oferecer respostas mais rápidas e coordenadas para casos de violência.
Atendimento integrado
A deputada estadual Delegada Graciela (PL) articulou, junto ao Governo do Estado, a vinda da carreta para Franca e destacou a importância da atuação conjunta entre os órgãos públicos. “Quando diferentes órgãos públicos atuam de forma integrada, conseguimos oferecer respostas mais rápidas, acolhimento adequado e mais proteção para quem precisa. Será uma grande oportunidade para as mulheres de Franca e região serem ouvidas e orientadas”, afirmou a deputada.
A expectativa é ampliar o acesso aos serviços de proteção e fortalecer a rede de apoio às mulheres da cidade e da região.
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