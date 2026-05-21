Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou um jovem de 19 anos ferido no cruzamento das ruas Voluntários da Franca e Homero Pacheco Alves, na região central de Franca.

Segundo as informações apuradas no local, os dois veículos seguiam pela rua Voluntários da Franca no mesmo sentido.

A motorista de um BYD branco trafegava pela faixa da direita quando iniciou uma conversão para acessar a rua Homero Pacheco Alves.

Motociclista tentou evitar colisão