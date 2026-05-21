22 de maio de 2026
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Jovem é arremessado após batida entre moto e carro no centro

Por Laís Bachur | de Franca
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Laís Bachur/GCN
Equipe do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, no local do acidente
Equipe do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, no local do acidente

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou um jovem de 19 anos ferido no cruzamento das ruas Voluntários da Franca e Homero Pacheco Alves, na região central de Franca.

Segundo as informações apuradas no local, os dois veículos seguiam pela rua Voluntários da Franca no mesmo sentido.

A motorista de um BYD branco trafegava pela faixa da direita quando iniciou uma conversão para acessar a rua Homero Pacheco Alves.

Motociclista tentou evitar colisão

Neste momento, o condutor de uma Honda Fan 160 vermelha, que vinha logo atrás, acabou sendo surpreendido pela manobra.

O jovem ainda tentou desviar, mas não conseguiu evitar a colisão e atingiu a traseira do carro.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado e arrastado junto com a moto pelo asfalto, sofrendo diversas escoriações pelo corpo.

Vítima foi socorrida pelos bombeiros

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram os primeiros socorros à vítima.

O jovem foi encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Anita.

A motorista permaneceu no local e prestou esclarecimentos. Segundo ela, a aproximação da motocicleta não foi percebida no momento da conversão.

A Polícia Militar também esteve no local e registrou a ocorrência.

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