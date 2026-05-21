Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou um jovem de 19 anos ferido no cruzamento das ruas Voluntários da Franca e Homero Pacheco Alves, na região central de Franca.
Segundo as informações apuradas no local, os dois veículos seguiam pela rua Voluntários da Franca no mesmo sentido.
A motorista de um BYD branco trafegava pela faixa da direita quando iniciou uma conversão para acessar a rua Homero Pacheco Alves.
Motociclista tentou evitar colisão
Neste momento, o condutor de uma Honda Fan 160 vermelha, que vinha logo atrás, acabou sendo surpreendido pela manobra.
O jovem ainda tentou desviar, mas não conseguiu evitar a colisão e atingiu a traseira do carro.
Com o impacto, o motociclista foi arremessado e arrastado junto com a moto pelo asfalto, sofrendo diversas escoriações pelo corpo.
Vítima foi socorrida pelos bombeiros
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram os primeiros socorros à vítima.
O jovem foi encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Anita.
A motorista permaneceu no local e prestou esclarecimentos. Segundo ela, a aproximação da motocicleta não foi percebida no momento da conversão.
A Polícia Militar também esteve no local e registrou a ocorrência.
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