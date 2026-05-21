Franca recebe nesta sexta-feira, 22, uma campanha de combate à hipertensão promovida pela Sociedade Brasileira de Hipertensão em parceria com a Unifran (Universidade de Franca) e o curso de Medicina da instituição. As atividades serão realizadas das 8h às 13h, no Terminal “Ayrton Senna” e na praça em frente à Santa Casa, com aferição gratuita de pressão arterial, controle de glicemia e orientações de saúde.
A mobilização integra o Dia Nacional de Campanha de Combate à Hipertensão e tem como tema “Cuidar da pressão é cuidar da vida”. A proposta é conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do acompanhamento da saúde cardiovascular.
Segundo a docente do curso de Medicina da Unifran, Cynthia Kallas Bachur, a ação também terá atendimentos voltados ao controle da glicemia.
“No local, serão feitas aferições da pressão arterial e da glicemia, tanto para quem já tem diabetes quanto para quem não sabe se possui a doença, além de orientações e entrega de cartilha educativa”, afirmou.
Prevenção e diagnóstico
Além dos exames gratuitos, a campanha pretende alertar sobre os riscos da hipertensão e a necessidade do diagnóstico precoce. A condição pode provocar complicações quando não controlada.
“Essa é uma ação vinculada à prevenção e ao controle da doença, e toda a população está convidada a participar. Aguardamos vocês para a campanha de prevenção e combate à hipertensão”, disse Cynthia Kallas Bachur.
Para participar, não é necessário agendamento prévio.
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