22 de maio de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
NESTA SEXTA-FEIRA

Campanha contra hipertensão oferece exames gratuitos em Franca

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
WhatsApp/GCN
Estudantes de medicina da Unifran que realizaram a ação em 2025
Estudantes de medicina da Unifran que realizaram a ação em 2025

Franca recebe nesta sexta-feira, 22, uma campanha de combate à hipertensão promovida pela Sociedade Brasileira de Hipertensão em parceria com a Unifran (Universidade de Franca) e o curso de Medicina da instituição. As atividades serão realizadas das 8h às 13h, no Terminal “Ayrton Senna” e na praça em frente à Santa Casa, com aferição gratuita de pressão arterial, controle de glicemia e orientações de saúde.

A mobilização integra o Dia Nacional de Campanha de Combate à Hipertensão e tem como tema “Cuidar da pressão é cuidar da vida”. A proposta é conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do acompanhamento da saúde cardiovascular.

Segundo a docente do curso de Medicina da Unifran, Cynthia Kallas Bachur, a ação também terá atendimentos voltados ao controle da glicemia.

“No local, serão feitas aferições da pressão arterial e da glicemia, tanto para quem já tem diabetes quanto para quem não sabe se possui a doença, além de orientações e entrega de cartilha educativa”, afirmou.

Prevenção e diagnóstico

Além dos exames gratuitos, a campanha pretende alertar sobre os riscos da hipertensão e a necessidade do diagnóstico precoce. A condição pode provocar complicações quando não controlada.

“Essa é uma ação vinculada à prevenção e ao controle da doença, e toda a população está convidada a participar. Aguardamos vocês para a campanha de prevenção e combate à hipertensão”, disse Cynthia Kallas Bachur.

Para participar, não é necessário agendamento prévio.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários