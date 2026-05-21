Franca recebe nesta sexta-feira, 22, uma campanha de combate à hipertensão promovida pela Sociedade Brasileira de Hipertensão em parceria com a Unifran (Universidade de Franca) e o curso de Medicina da instituição. As atividades serão realizadas das 8h às 13h, no Terminal “Ayrton Senna” e na praça em frente à Santa Casa, com aferição gratuita de pressão arterial, controle de glicemia e orientações de saúde.

A mobilização integra o Dia Nacional de Campanha de Combate à Hipertensão e tem como tema “Cuidar da pressão é cuidar da vida”. A proposta é conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do acompanhamento da saúde cardiovascular.

Segundo a docente do curso de Medicina da Unifran, Cynthia Kallas Bachur, a ação também terá atendimentos voltados ao controle da glicemia.