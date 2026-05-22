Moradores da Vila Barão, em Franca, denunciam uma situação de abandono e risco à saúde pública em um terreno pertencente à Prefeitura localizado na avenida Geraldo Theodoro Martins, ao lado do CCI “Amélia Rodrigues”. Segundo os relatos, a área vem sendo utilizada há anos para descarte irregular de lixo e resíduos industriais.

De acordo com os vizinhos, o local acumula restos da indústria calçadista, como couro e borracha, além de móveis velhos, lixo orgânico e até animais mortos. A consequência, segundo os moradores, é a proliferação de urubus, ratos, escorpiões, aranhas, baratas e outros vetores.

A preocupação aumenta pelo fato de o terreno ficar ao lado de uma unidade escolar infantil, frequentada diariamente por crianças e funcionários.