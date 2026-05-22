A Apae de Franca realiza neste sábado, 23, a 14ª edição do Leilão União de Forças – Um Lance de Amor, considerado um dos principais eventos beneficentes da instituição e fundamental para a manutenção dos atendimentos gratuitos oferecidos a mais de 1,4 mil usuários de Franca e outras 12 cidades da região.
O evento será realizado no Cedro Espaço de Eventos, com expectativa de arrecadação líquida em torno de R$ 1,4 milhão. Os recursos serão destinados ao custeio das atividades da entidade, que possui orçamento anual estimado em R$ 23 milhões.
Segundo a diretoria da Apae, parte significativa desse orçamento depende diretamente de ações beneficentes, doações e parcerias com a comunidade. O leilão está entre as principais estratégias de captação de recursos da instituição, que atua nas áreas de Assistência Social, Educação e Saúde para pessoas com deficiência intelectual e múltipla.
“O leilão da Apae de Franca já se tornou uma tradição. Começamos em 2010, trazendo para a cidade um formato que já existia em municípios vizinhos como Cajuru, Batatais e Altinópolis. Hoje chegamos à 14ª edição com a certeza da importância desse evento para a continuidade do nosso trabalho”, afirmou o presidente da instituição, Agenor Gado.
Fusca raro é um dos destaques
Além da arrecadação financeira, o evento reúne empresários, parceiros, voluntários e apoiadores da causa. Para ampliar a mobilização, a entidade mantém a participação dos chamados embaixadores do leilão, responsáveis por fortalecer a divulgação e incentivar novas doações.
Neste ano, foram nomeados Daiana Neves Malaspini Hannouche, Helton Vila Real dos Santos, Gabriela Siqueira Coelho Silva, Guilherme Carvalho Faleiros, Isamara Barcelos Mendes Cunha e Valdeir Malta Taveira.
O leilão contará ainda com o trabalho voluntário do leiloeiro Alexandre Barbosa, responsável por conduzir os lances solidários.
Entre as prendas confirmadas, estão eletrodomésticos, eletroeletrônicos, joias, celulares, motocicletas e veículos. Um dos principais destaques será um Fusca 1300 branco, ano 1967, com índice de 97 pontos de originalidade, considerado raridade entre colecionadores.
Também fazem parte da lista de itens uma moto scooter elétrica, televisores de até 85 polegadas e artigos esportivos exclusivos, como uma camisa do Chelsea FC autografada pelo jogador Estêvão, uma camiseta autografada do Sport Club Corinthians Paulista e uma camisa oficial do Sesi Franca Basquete assinada pelos atletas da equipe.
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