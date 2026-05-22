A Apae de Franca realiza neste sábado, 23, a 14ª edição do Leilão União de Forças – Um Lance de Amor, considerado um dos principais eventos beneficentes da instituição e fundamental para a manutenção dos atendimentos gratuitos oferecidos a mais de 1,4 mil usuários de Franca e outras 12 cidades da região.

O evento será realizado no Cedro Espaço de Eventos, com expectativa de arrecadação líquida em torno de R$ 1,4 milhão. Os recursos serão destinados ao custeio das atividades da entidade, que possui orçamento anual estimado em R$ 23 milhões.

Segundo a diretoria da Apae, parte significativa desse orçamento depende diretamente de ações beneficentes, doações e parcerias com a comunidade. O leilão está entre as principais estratégias de captação de recursos da instituição, que atua nas áreas de Assistência Social, Educação e Saúde para pessoas com deficiência intelectual e múltipla.