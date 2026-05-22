O fim de semana em Franca deve ter uma leve elevação nas temperaturas, mas o friozinho típico das manhãs e noites ainda deve permanecer. Segundo a Climatempo, a previsão indica dias de sol entre nuvens, sem grandes períodos de chuva e com sensação térmica mais baixa ao longo dos próximos dias.

Nesta sexta-feira, 22, a máxima prevista é de 24°C, enquanto a mínima deve chegar a 15°C. Apesar da temperatura mais elevada durante a tarde, a sensação térmica deve variar entre 16°C e 19°C. A previsão aponta sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado.

No sábado, 23, a máxima sobe para 25°C e a mínima fica em 16°C. Ainda assim, a sensação de frio deve continuar, variando entre 17°C e 20°C ao longo do dia.