22 de maio de 2026
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FIM DE SEMANA

Temperatura sobe um pouco, mas friozinho continua em Franca

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Giovanna Attili/GCN
previsão indica dias de sol entre nuvens, com sensação térmica mais baixa ao longo dos próximos dias
previsão indica dias de sol entre nuvens, com sensação térmica mais baixa ao longo dos próximos dias

O fim de semana em Franca deve ter uma leve elevação nas temperaturas, mas o friozinho típico das manhãs e noites ainda deve permanecer. Segundo a Climatempo, a previsão indica dias de sol entre nuvens, sem grandes períodos de chuva e com sensação térmica mais baixa ao longo dos próximos dias.

Nesta sexta-feira, 22, a máxima prevista é de 24°C, enquanto a mínima deve chegar a 15°C. Apesar da temperatura mais elevada durante a tarde, a sensação térmica deve variar entre 16°C e 19°C. A previsão aponta sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado.

No sábado, 23, a máxima sobe para 25°C e a mínima fica em 16°C. Ainda assim, a sensação de frio deve continuar, variando entre 17°C e 20°C ao longo do dia.

Já no domingo, 24, os termômetros podem chegar aos 26°C, com mínima prevista de 15°C. Há possibilidade de precipitação de apenas 0,1 milímetro, sem expectativa de chuva significativa. A sensação térmica deve oscilar entre 16°C e 21°C.

Mesmo com a elevação gradual das temperaturas, as manhãs e noites devem continuar mais frescas em Franca durante o fim de semana.

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