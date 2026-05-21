O Fussol (Fundo Social de Solidariedade) ampliou para 65 o número de pontos de arrecadação da Campanha do Agasalho em Franca. A ação acontece até o dia 31 de julho e arrecada roupas masculinas, femininas e infantis, calçados e cobertores em boas condições de uso, que serão destinados às entidades assistenciais da cidade.
Com o tema “Esquente o seu coração e a vida de quem necessita”, a campanha conta com postos espalhados por todas as regiões do município, facilitando o acesso da população interessada em contribuir.
Confira os endereços detalhados dos pontos de coleta:
Região Central
- Savegnago – Loja 11
Rua Saldanha Marinho, 2151
- Loja ChokDoce
Rua Voluntários da Franca, 1311
- Funerária Tedesco
Rua Dr. Júlio Cardoso, 1928
Região Sul
- Rizatti
Rodovia Estadual Rio Negro e Solimões, 5200
- Lopes Supermercados – Loja 1
Rua Marco Aurélio de Luca, 2021 – Parque Progresso
- EMEB Frei Germano de Annecy
Rua Fued Zacarias Cury, 1230 – Parque Progresso
- Savegnago – Loja 50
Avenida Paulo Roberto Cavalheiro Coelho, 1911 – Parque do Castelo
- Drogafarma – Filial 18
Rua Reynaldo Chioca, 1040 – Parque Progresso
- Drogafarma – Filial 05
Rua Marco Aurélio de Luca, 2058 – Parque Progresso
- Drogafarma – Filial 34
Avenida Dr. Chafic Facury, 2805 – Prolongamento Jardim Ângela Rosa
- Creche Eurípedes Barsanufo
Rua Geraldo Bombiciano, 2780 – Vila Europa
- Polícia Militar – 15º Batalhão
- EMEB Prof. Paulo Freire
Rua Joaquim Emerenciano, 1102 – Jardim Aviação
- Lopes Supermercados – Loja 3
Avenida Carlos Roberto Haddad, 594 – Jardim Aeroporto I
- EMEB Prof. José Mário Faleiros
Rua Leandro Fernandes Martins, 1971 – Jardim Aeroporto III
- EMEB Prof. Fausto Alexandre Souza Teodoro
Rua Carlos Maranhão, 2021 – Jardim Santa Bárbara
- EMEB Prof. Antônio Manoel de Paula
Avenida Gabriela Almeida de Pirajá, 671 – Jardim Aeroporto II
- EMEB Profª Christianne Dezuani Dias de Oliveira
Rua Maria de Lourdes Magrin do Val, 6100 – Vila Real
- EMEB Profª Vanda Thereza de Senne Badaró
Rua Alfonso Sanches Simon, 301 – Recanto Elimar II
- EMEB Profª Maria Antônia Stevanato Reis
Rua Amaury Rangel, 5880 – Jardim Paraty
- EMEB Prof. Hélio Paulino Pinto
Rua Urias Alves Taveira, 6309 – Residencial Ana Dorotéia
- ETEC Dr. Júlio Cardoso
Rua General Carneiro, 1675 – Centro
- Clínica MaxSorriso – Unidade 1
Rua Monsenhor Rosa, 1425 – Centro
Região Norte
- EMEB Rev. Prof. Nicanor Xavier da Cunha
Rua Ana Aguilar, 1601 – Nova Franca
- EMEB Dr. Valeriano Gomes do Nascimento (CAIC)
Rua José Gianesella, 581 – City Petrópolis
- EMEB Prof. Aldo Prata
Avenida São Pedro, 601 – City Petrópolis
- EMEB Profª Olívia Corrêa Costa
Rua Antônio Miras Molina, 4700 – Jardim Paineiras
- EMEB Prof. Mitermair Alves Barbosa
Rua Maria de Fátima Cáceres Mercuri, 3185 – Jardim Luiza II
- EMEB Profª Maria Brizabela Bruxellas Zinader
Rua Wilson David, 2640 – Jardim Luiza I
- EMEB Prof. Florestan Fernandes
Rua Raquel Jacintho Mesquita, 900 – Jardim Vera Cruz
- EMEB Profª Ana Rosa de Lima Barbosa
Rua Waldomiro Gonçalves, 191 – Parque do Horto
- EMEB Profª Maria Ângela David Henrique dos Santos
Avenida Paulo Duarte, 235 – Parque Vicente Leporace I
- EMEB Profª Valéria Teresa Spessoto Figueiredo Penna
Rua Erothildes Teodoro Pereira, 1060 – Parque Vicente Leporace III
- ChokDoce – Leporace
Avenida Dr. Abrahão Brickmann, 1311 – Leporace III
- EMEB Profª Sueli Contini Marques
Rua Mamede Silva, 2771 – Jardim Tropical
- Lopes Supermercados – Loja 4
Avenida Prof. Moacir Vieira Coelho, 3849 – Residencial Nosso Lar
- EM Profª Maria Helena Rosa Barbosa
Rua João Francisco Murzi, 5210 – Jardim Redentor
- Batalhão da Polícia Militar
Ao lado do Parque Fernando Costa
- ChokDoce – Integração
Avenida Chico Júlio, 3700
- Savegnago – Loja 12
Avenida José da Silva, 3913 – Jardim Maria Rosa
- EMEI Prof. Walter Costa
Rua Emílio Bruxelas, 3556 – Parque São Jorge
Região Leste
- EMEB Profª Emília de Paula Tarantelli
Rua Prudente de Morais, 450 – Cidade Nova
- CEI Gustavo Chereghini Bichuette
Rua Prudente de Morais, 426 – Cidade Nova
- ChokDoce – Cidade Nova
- Clínica MaxSorriso – Unidade 2
Avenida Brasil, 976 – Vila Aparecida
- Savegnago – Loja 14
Avenida Brasil, 1281 – Vila Aparecida
- EMEB Frei Lauro de Carvalho Borges
Rua Cândido Carlos de Mello, 2860 – Jardim do Éden
- EMEB Profª Marilourdes Figueiredo Iara
Rua Horácio Saturi, 350 – Jardim Panorama
- EMEB Prof. César Augusto de Oliveira
Avenida Major Elias Motta, 1830 – Jardim Brasilândia
- EMEB Profª Luzinete Cortez Balieiro
Rua Eunice Carmem Gonçalves Rodrigues, 2555 – Jardim Palestina
- EMEB Prof. Dr. Rubens Zumstein
Rua Paulo Vieira da Silva, 2321 – Jardim Piratininga
- EM Prof. Antônio Sicchierolli
Rua Prof. Laerte Barbosa Cintra, 929 – Jardim América
- Batalhão da Polícia Militar
Em frente à Rodoviária
Região Oeste
- FATEC Dr. Thomaz Novelino
Rua Irênio Greco, 4580 – Vila Imperador
- EMEB Profª Nair Martins Rocha
Rua Padre Conrado, 1900 – Vila Santos Dumont
- EMEB Prof. Augusto Marques
Rua Água Santa, 500 – Vila Nova
- Lopes Supermercados – Loja 2
Rua Major Moura Mattos, 639 – Vila Rezende
- EMEB Profª Dorotea Paulino Ferro
Rua Joaquim Machado, 580 – Jardim Paulo Archetti
- Savegnago – Loja 32
Avenida Nelson Nogueira, 2211 – Jardim Pulicano
- EMEB Profª Rita de Cássia Calixto Xavier
Rua Otaídes Eurípedes Eleutério, 2505 – Jardim Pulicano
- EMEB Profª Etelgina de Fátima Viveiros
Rua Pedro Silveira, 2915 – Residencial Júlio D’Elia
- EMEB Prof. Domênico Pugliesi
Rua Santa Luzia, 3421 – Santa Maria
- EMEB Prof. e Escritor Nelson dos Santos Damasceno
Rua Cândido Francisco Pires, 4000 – Jardim Bonsucesso
- EMEB Anor Ravagnani
Rua Geraldino Augusto Machado, 181 – Parque das Esmeraldas
- Drogafarma – Filial 09
Avenida Santos Dumont, 1240 – São Joaquim
O Fundo Social informou que empresas e instituições interessadas em participar da campanha podem solicitar uma caixa de arrecadação pelo telefone (16) 3711-9311.
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