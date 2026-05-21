22 de maio de 2026
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Campanha do Agasalho tem 65 pontos de coleta em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 4 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Prefeitura de Franca
Caixa de arrecadação da Campanha do Agasalho, em Franca
Caixa de arrecadação da Campanha do Agasalho, em Franca

O Fussol (Fundo Social de Solidariedade) ampliou para 65 o número de pontos de arrecadação da Campanha do Agasalho em Franca. A ação acontece até o dia 31 de julho e arrecada roupas masculinas, femininas e infantis, calçados e cobertores em boas condições de uso, que serão destinados às entidades assistenciais da cidade.

Com o tema “Esquente o seu coração e a vida de quem necessita”, a campanha conta com postos espalhados por todas as regiões do município, facilitando o acesso da população interessada em contribuir.

Confira os endereços detalhados dos pontos de coleta:

Região Central

  • Savegnago – Loja 11
    Rua Saldanha Marinho, 2151
  • Loja ChokDoce
    Rua Voluntários da Franca, 1311
  • Funerária Tedesco
    Rua Dr. Júlio Cardoso, 1928

Região Sul

  • Rizatti
    Rodovia Estadual Rio Negro e Solimões, 5200
  • Lopes Supermercados – Loja 1
    Rua Marco Aurélio de Luca, 2021 – Parque Progresso
  • EMEB Frei Germano de Annecy
    Rua Fued Zacarias Cury, 1230 – Parque Progresso
  • Savegnago – Loja 50
    Avenida Paulo Roberto Cavalheiro Coelho, 1911 – Parque do Castelo
  • Drogafarma – Filial 18
    Rua Reynaldo Chioca, 1040 – Parque Progresso
  • Drogafarma – Filial 05
    Rua Marco Aurélio de Luca, 2058 – Parque Progresso
  • Drogafarma – Filial 34
    Avenida Dr. Chafic Facury, 2805 – Prolongamento Jardim Ângela Rosa
  • Creche Eurípedes Barsanufo
    Rua Geraldo Bombiciano, 2780 – Vila Europa
  • Polícia Militar – 15º Batalhão
  • EMEB Prof. Paulo Freire
    Rua Joaquim Emerenciano, 1102 – Jardim Aviação
  • Lopes Supermercados – Loja 3
    Avenida Carlos Roberto Haddad, 594 – Jardim Aeroporto I
  • EMEB Prof. José Mário Faleiros
    Rua Leandro Fernandes Martins, 1971 – Jardim Aeroporto III
  • EMEB Prof. Fausto Alexandre Souza Teodoro
    Rua Carlos Maranhão, 2021 – Jardim Santa Bárbara
  • EMEB Prof. Antônio Manoel de Paula
    Avenida Gabriela Almeida de Pirajá, 671 – Jardim Aeroporto II
  • EMEB Profª Christianne Dezuani Dias de Oliveira
    Rua Maria de Lourdes Magrin do Val, 6100 – Vila Real
  • EMEB Profª Vanda Thereza de Senne Badaró
    Rua Alfonso Sanches Simon, 301 – Recanto Elimar II
  • EMEB Profª Maria Antônia Stevanato Reis
    Rua Amaury Rangel, 5880 – Jardim Paraty
  • EMEB Prof. Hélio Paulino Pinto
    Rua Urias Alves Taveira, 6309 – Residencial Ana Dorotéia
  • ETEC Dr. Júlio Cardoso
    Rua General Carneiro, 1675 – Centro
  • Clínica MaxSorriso – Unidade 1
    Rua Monsenhor Rosa, 1425 – Centro

Região Norte

  • EMEB Rev. Prof. Nicanor Xavier da Cunha
    Rua Ana Aguilar, 1601 – Nova Franca
  • EMEB Dr. Valeriano Gomes do Nascimento (CAIC)
    Rua José Gianesella, 581 – City Petrópolis
  • EMEB Prof. Aldo Prata
    Avenida São Pedro, 601 – City Petrópolis
  • EMEB Profª Olívia Corrêa Costa
    Rua Antônio Miras Molina, 4700 – Jardim Paineiras
  • EMEB Prof. Mitermair Alves Barbosa
    Rua Maria de Fátima Cáceres Mercuri, 3185 – Jardim Luiza II
  • EMEB Profª Maria Brizabela Bruxellas Zinader
    Rua Wilson David, 2640 – Jardim Luiza I
  • EMEB Prof. Florestan Fernandes
    Rua Raquel Jacintho Mesquita, 900 – Jardim Vera Cruz
  • EMEB Profª Ana Rosa de Lima Barbosa
    Rua Waldomiro Gonçalves, 191 – Parque do Horto
  • EMEB Profª Maria Ângela David Henrique dos Santos
    Avenida Paulo Duarte, 235 – Parque Vicente Leporace I
  • EMEB Profª Valéria Teresa Spessoto Figueiredo Penna
    Rua Erothildes Teodoro Pereira, 1060 – Parque Vicente Leporace III
  • ChokDoce – Leporace
    Avenida Dr. Abrahão Brickmann, 1311 – Leporace III
  • EMEB Profª Sueli Contini Marques
    Rua Mamede Silva, 2771 – Jardim Tropical
  • Lopes Supermercados – Loja 4
    Avenida Prof. Moacir Vieira Coelho, 3849 – Residencial Nosso Lar
  • EM Profª Maria Helena Rosa Barbosa
    Rua João Francisco Murzi, 5210 – Jardim Redentor
  • Batalhão da Polícia Militar
    Ao lado do Parque Fernando Costa
  • ChokDoce – Integração
    Avenida Chico Júlio, 3700
  • Savegnago – Loja 12
    Avenida José da Silva, 3913 – Jardim Maria Rosa
  • EMEI Prof. Walter Costa
    Rua Emílio Bruxelas, 3556 – Parque São Jorge

Região Leste

  • EMEB Profª Emília de Paula Tarantelli
    Rua Prudente de Morais, 450 – Cidade Nova
  • CEI Gustavo Chereghini Bichuette
    Rua Prudente de Morais, 426 – Cidade Nova
  • ChokDoce – Cidade Nova
  • Clínica MaxSorriso – Unidade 2
    Avenida Brasil, 976 – Vila Aparecida
  • Savegnago – Loja 14
    Avenida Brasil, 1281 – Vila Aparecida
  • EMEB Frei Lauro de Carvalho Borges
    Rua Cândido Carlos de Mello, 2860 – Jardim do Éden
  • EMEB Profª Marilourdes Figueiredo Iara
    Rua Horácio Saturi, 350 – Jardim Panorama
  • EMEB Prof. César Augusto de Oliveira
    Avenida Major Elias Motta, 1830 – Jardim Brasilândia
  • EMEB Profª Luzinete Cortez Balieiro
    Rua Eunice Carmem Gonçalves Rodrigues, 2555 – Jardim Palestina
  • EMEB Prof. Dr. Rubens Zumstein
    Rua Paulo Vieira da Silva, 2321 – Jardim Piratininga
  • EM Prof. Antônio Sicchierolli
    Rua Prof. Laerte Barbosa Cintra, 929 – Jardim América
  • Batalhão da Polícia Militar
    Em frente à Rodoviária

Região Oeste

  • FATEC Dr. Thomaz Novelino
    Rua Irênio Greco, 4580 – Vila Imperador
  • EMEB Profª Nair Martins Rocha
    Rua Padre Conrado, 1900 – Vila Santos Dumont
  • EMEB Prof. Augusto Marques
    Rua Água Santa, 500 – Vila Nova
  • Lopes Supermercados – Loja 2
    Rua Major Moura Mattos, 639 – Vila Rezende
  • EMEB Profª Dorotea Paulino Ferro
    Rua Joaquim Machado, 580 – Jardim Paulo Archetti
  • Savegnago – Loja 32
    Avenida Nelson Nogueira, 2211 – Jardim Pulicano
  • EMEB Profª Rita de Cássia Calixto Xavier
    Rua Otaídes Eurípedes Eleutério, 2505 – Jardim Pulicano
  • EMEB Profª Etelgina de Fátima Viveiros
    Rua Pedro Silveira, 2915 – Residencial Júlio D’Elia
  • EMEB Prof. Domênico Pugliesi
    Rua Santa Luzia, 3421 – Santa Maria
  • EMEB Prof. e Escritor Nelson dos Santos Damasceno
    Rua Cândido Francisco Pires, 4000 – Jardim Bonsucesso
  • EMEB Anor Ravagnani
    Rua Geraldino Augusto Machado, 181 – Parque das Esmeraldas
  • Drogafarma – Filial 09
    Avenida Santos Dumont, 1240 – São Joaquim

O Fundo Social informou que empresas e instituições interessadas em participar da campanha podem solicitar uma caixa de arrecadação pelo telefone (16) 3711-9311.

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