O Fussol (Fundo Social de Solidariedade) ampliou para 65 o número de pontos de arrecadação da Campanha do Agasalho em Franca. A ação acontece até o dia 31 de julho e arrecada roupas masculinas, femininas e infantis, calçados e cobertores em boas condições de uso, que serão destinados às entidades assistenciais da cidade.

Com o tema “Esquente o seu coração e a vida de quem necessita”, a campanha conta com postos espalhados por todas as regiões do município, facilitando o acesso da população interessada em contribuir.

Confira os endereços detalhados dos pontos de coleta:

Região Central

Savegnago – Loja 11

Rua Saldanha Marinho, 2151

Rua Saldanha Marinho, 2151 Loja ChokDoce

Rua Voluntários da Franca, 1311

Rua Voluntários da Franca, 1311 Funerária Tedesco

Rua Dr. Júlio Cardoso, 1928

Região Sul

Rizatti

Rodovia Estadual Rio Negro e Solimões, 5200

Rodovia Estadual Rio Negro e Solimões, 5200 Lopes Supermercados – Loja 1

Rua Marco Aurélio de Luca, 2021 – Parque Progresso

Rua Marco Aurélio de Luca, 2021 – Parque Progresso EMEB Frei Germano de Annecy

Rua Fued Zacarias Cury, 1230 – Parque Progresso

Rua Fued Zacarias Cury, 1230 – Parque Progresso Savegnago – Loja 50

Avenida Paulo Roberto Cavalheiro Coelho, 1911 – Parque do Castelo

Avenida Paulo Roberto Cavalheiro Coelho, 1911 – Parque do Castelo Drogafarma – Filial 18

Rua Reynaldo Chioca, 1040 – Parque Progresso

Rua Reynaldo Chioca, 1040 – Parque Progresso Drogafarma – Filial 05

Rua Marco Aurélio de Luca, 2058 – Parque Progresso

Rua Marco Aurélio de Luca, 2058 – Parque Progresso Drogafarma – Filial 34

Avenida Dr. Chafic Facury, 2805 – Prolongamento Jardim Ângela Rosa

Avenida Dr. Chafic Facury, 2805 – Prolongamento Jardim Ângela Rosa Creche Eurípedes Barsanufo

Rua Geraldo Bombiciano, 2780 – Vila Europa

Rua Geraldo Bombiciano, 2780 – Vila Europa Polícia Militar – 15º Batalhão

EMEB Prof. Paulo Freire

Rua Joaquim Emerenciano, 1102 – Jardim Aviação

Rua Joaquim Emerenciano, 1102 – Jardim Aviação Lopes Supermercados – Loja 3

Avenida Carlos Roberto Haddad, 594 – Jardim Aeroporto I

Avenida Carlos Roberto Haddad, 594 – Jardim Aeroporto I EMEB Prof. José Mário Faleiros

Rua Leandro Fernandes Martins, 1971 – Jardim Aeroporto III

Rua Leandro Fernandes Martins, 1971 – Jardim Aeroporto III EMEB Prof. Fausto Alexandre Souza Teodoro

Rua Carlos Maranhão, 2021 – Jardim Santa Bárbara

Rua Carlos Maranhão, 2021 – Jardim Santa Bárbara EMEB Prof. Antônio Manoel de Paula

Avenida Gabriela Almeida de Pirajá, 671 – Jardim Aeroporto II

Avenida Gabriela Almeida de Pirajá, 671 – Jardim Aeroporto II EMEB Profª Christianne Dezuani Dias de Oliveira

Rua Maria de Lourdes Magrin do Val, 6100 – Vila Real

Rua Maria de Lourdes Magrin do Val, 6100 – Vila Real EMEB Profª Vanda Thereza de Senne Badaró

Rua Alfonso Sanches Simon, 301 – Recanto Elimar II

Rua Alfonso Sanches Simon, 301 – Recanto Elimar II EMEB Profª Maria Antônia Stevanato Reis

Rua Amaury Rangel, 5880 – Jardim Paraty

Rua Amaury Rangel, 5880 – Jardim Paraty EMEB Prof. Hélio Paulino Pinto

Rua Urias Alves Taveira, 6309 – Residencial Ana Dorotéia

Rua Urias Alves Taveira, 6309 – Residencial Ana Dorotéia ETEC Dr. Júlio Cardoso

Rua General Carneiro, 1675 – Centro

Rua General Carneiro, 1675 – Centro Clínica MaxSorriso – Unidade 1

Rua Monsenhor Rosa, 1425 – Centro

Região Norte

EMEB Rev. Prof. Nicanor Xavier da Cunha

Rua Ana Aguilar, 1601 – Nova Franca

Rua Ana Aguilar, 1601 – Nova Franca EMEB Dr. Valeriano Gomes do Nascimento (CAIC)

Rua José Gianesella, 581 – City Petrópolis

Rua José Gianesella, 581 – City Petrópolis EMEB Prof. Aldo Prata

Avenida São Pedro, 601 – City Petrópolis

Avenida São Pedro, 601 – City Petrópolis EMEB Profª Olívia Corrêa Costa

Rua Antônio Miras Molina, 4700 – Jardim Paineiras

Rua Antônio Miras Molina, 4700 – Jardim Paineiras EMEB Prof. Mitermair Alves Barbosa

Rua Maria de Fátima Cáceres Mercuri, 3185 – Jardim Luiza II

Rua Maria de Fátima Cáceres Mercuri, 3185 – Jardim Luiza II EMEB Profª Maria Brizabela Bruxellas Zinader

Rua Wilson David, 2640 – Jardim Luiza I

Rua Wilson David, 2640 – Jardim Luiza I EMEB Prof. Florestan Fernandes

Rua Raquel Jacintho Mesquita, 900 – Jardim Vera Cruz

Rua Raquel Jacintho Mesquita, 900 – Jardim Vera Cruz EMEB Profª Ana Rosa de Lima Barbosa

Rua Waldomiro Gonçalves, 191 – Parque do Horto

Rua Waldomiro Gonçalves, 191 – Parque do Horto EMEB Profª Maria Ângela David Henrique dos Santos

Avenida Paulo Duarte, 235 – Parque Vicente Leporace I

Avenida Paulo Duarte, 235 – Parque Vicente Leporace I EMEB Profª Valéria Teresa Spessoto Figueiredo Penna

Rua Erothildes Teodoro Pereira, 1060 – Parque Vicente Leporace III

Rua Erothildes Teodoro Pereira, 1060 – Parque Vicente Leporace III ChokDoce – Leporace

Avenida Dr. Abrahão Brickmann, 1311 – Leporace III

Avenida Dr. Abrahão Brickmann, 1311 – Leporace III EMEB Profª Sueli Contini Marques

Rua Mamede Silva, 2771 – Jardim Tropical

Rua Mamede Silva, 2771 – Jardim Tropical Lopes Supermercados – Loja 4

Avenida Prof. Moacir Vieira Coelho, 3849 – Residencial Nosso Lar

Avenida Prof. Moacir Vieira Coelho, 3849 – Residencial Nosso Lar EM Profª Maria Helena Rosa Barbosa

Rua João Francisco Murzi, 5210 – Jardim Redentor

Rua João Francisco Murzi, 5210 – Jardim Redentor Batalhão da Polícia Militar

Ao lado do Parque Fernando Costa

Ao lado do Parque Fernando Costa ChokDoce – Integração

Avenida Chico Júlio, 3700

Avenida Chico Júlio, 3700 Savegnago – Loja 12

Avenida José da Silva, 3913 – Jardim Maria Rosa

Avenida José da Silva, 3913 – Jardim Maria Rosa EMEI Prof. Walter Costa

Rua Emílio Bruxelas, 3556 – Parque São Jorge

Região Leste

EMEB Profª Emília de Paula Tarantelli

Rua Prudente de Morais, 450 – Cidade Nova

Rua Prudente de Morais, 450 – Cidade Nova CEI Gustavo Chereghini Bichuette

Rua Prudente de Morais, 426 – Cidade Nova

Rua Prudente de Morais, 426 – Cidade Nova ChokDoce – Cidade Nova

Clínica MaxSorriso – Unidade 2

Avenida Brasil, 976 – Vila Aparecida

Avenida Brasil, 976 – Vila Aparecida Savegnago – Loja 14

Avenida Brasil, 1281 – Vila Aparecida

Avenida Brasil, 1281 – Vila Aparecida EMEB Frei Lauro de Carvalho Borges

Rua Cândido Carlos de Mello, 2860 – Jardim do Éden

Rua Cândido Carlos de Mello, 2860 – Jardim do Éden EMEB Profª Marilourdes Figueiredo Iara

Rua Horácio Saturi, 350 – Jardim Panorama

Rua Horácio Saturi, 350 – Jardim Panorama EMEB Prof. César Augusto de Oliveira

Avenida Major Elias Motta, 1830 – Jardim Brasilândia

Avenida Major Elias Motta, 1830 – Jardim Brasilândia EMEB Profª Luzinete Cortez Balieiro

Rua Eunice Carmem Gonçalves Rodrigues, 2555 – Jardim Palestina

Rua Eunice Carmem Gonçalves Rodrigues, 2555 – Jardim Palestina EMEB Prof. Dr. Rubens Zumstein

Rua Paulo Vieira da Silva, 2321 – Jardim Piratininga

Rua Paulo Vieira da Silva, 2321 – Jardim Piratininga EM Prof. Antônio Sicchierolli

Rua Prof. Laerte Barbosa Cintra, 929 – Jardim América

Rua Prof. Laerte Barbosa Cintra, 929 – Jardim América Batalhão da Polícia Militar

Em frente à Rodoviária

Região Oeste