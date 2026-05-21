A Polícia Civil concluiu o inquérito que apura o assassinato do entregador Diego Pereira de Almeida, de 20 anos, morto a tiros na garagem de casa no dia 5 de março, no Residencial Palermo, região oeste de Franca. O autor confesso dos disparos, Victor Facirolli Júlio, de 23 anos, foi indiciado por homicídio duplamente qualificado, mas responde ao processo em liberdade.

Diego chegou a ser socorrido após o crime, passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

Suspeito confessou crime à polícia

Victor procurou a Polícia Civil acompanhado de um advogado dias após o assassinato e confessou ter efetuado os disparos.