NBB 2025/2026

Franca tenta ampliar vantagem sobre o Brasília nesta quinta no DF

Por N. Fradique | da Redação
Dupla de pivôs do Franca durante treino: Felício e Mineiro
O Sesi Franca enfrenta o Brasília Basquete nesta quinta-feira, 21, às 20h30, no ginásio Nilson Nelson, em Brasília, pelo jogo 2 da série melhor de cinco das semifinais do Novo Basquete Brasil 2025/26.

A equipe comandada por Helinho Garcia lidera o confronto após vencer o primeiro duelo da série, no ginásio Pedrocão, em Franca, por 76 a 67.

Na abertura da semifinal, o Franca apresentou evolução principalmente nos rebotes defensivos, fator que ajudou a equipe a controlar a posse de bola e acelerar os contra-ataques.

A expectativa da comissão técnica é repetir o desempenho coletivo apresentado em casa, com eficiência ofensiva e solidez defensiva.

Georginho segue fora

O ala/armador Georginho de Paula viajou com a delegação, mas não participará da partida, segundo o departamento médico do clube.

O jogador segue em tratamento para se recuperar de uma lesão na coxa.

No primeiro confronto da série, Georginho chegou a permanecer no banco uniformizado, mas apenas para acompanhar e incentivar os companheiros.

Série segue em Brasília

O terceiro jogo da semifinal também será disputado em Brasília, neste sábado, 23, às 19h45.

Se necessário, a série volta para Franca para os jogos 4 e 5.

Outra semifinal está empatada

Na outra chave das semifinais do NBB, Pinheiros e Corinthians estão empatados com uma vitória para cada lado.

As equipes voltam a se enfrentar neste sábado, 23, às 18h10, no ginásio Wlamir Marques, no Parque São Jorge.

