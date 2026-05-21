O Sesi Franca enfrenta o Brasília Basquete nesta quinta-feira, 21, às 20h30, no ginásio Nilson Nelson, em Brasília, pelo jogo 2 da série melhor de cinco das semifinais do Novo Basquete Brasil 2025/26.
A equipe comandada por Helinho Garcia lidera o confronto após vencer o primeiro duelo da série, no ginásio Pedrocão, em Franca, por 76 a 67.
Na abertura da semifinal, o Franca apresentou evolução principalmente nos rebotes defensivos, fator que ajudou a equipe a controlar a posse de bola e acelerar os contra-ataques.
A expectativa da comissão técnica é repetir o desempenho coletivo apresentado em casa, com eficiência ofensiva e solidez defensiva.
Georginho segue fora
O ala/armador Georginho de Paula viajou com a delegação, mas não participará da partida, segundo o departamento médico do clube.
O jogador segue em tratamento para se recuperar de uma lesão na coxa.
No primeiro confronto da série, Georginho chegou a permanecer no banco uniformizado, mas apenas para acompanhar e incentivar os companheiros.
Série segue em Brasília
O terceiro jogo da semifinal também será disputado em Brasília, neste sábado, 23, às 19h45.
Se necessário, a série volta para Franca para os jogos 4 e 5.
Outra semifinal está empatada
Na outra chave das semifinais do NBB, Pinheiros e Corinthians estão empatados com uma vitória para cada lado.
As equipes voltam a se enfrentar neste sábado, 23, às 18h10, no ginásio Wlamir Marques, no Parque São Jorge.
