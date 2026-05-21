Uma ação da Força Tática terminou com a prisão de três homens por tráfico de drogas na noite de quarta-feira, 20, no bairro Santa Cruz, em Franca. Dois menores também foram apreendidos durante a ocorrência.

Segundo o sargento Araújo, a equipe realizava patrulhamento em um ponto já conhecido pelo comércio de entorpecentes quando percebeu movimentação suspeita no local.

Ao notar a presença policial, vários indivíduos correram para o interior de uma residência.

Suspeitos embalavam cocaína