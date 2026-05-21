21 de maio de 2026
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TRÁFICO DE DROGAS

Força Tática 'estoura' casa e prende trio por tráfico em Franca

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Laís Bachur/GCN
Policiais militares levaram os criminosos até a CPJ
Policiais militares levaram os criminosos até a CPJ

Uma ação da Força Tática terminou com a prisão de três homens por tráfico de drogas na noite de quarta-feira, 20, no bairro Santa Cruz, em Franca. Dois menores também foram apreendidos durante a ocorrência.

Segundo o sargento Araújo, a equipe realizava patrulhamento em um ponto já conhecido pelo comércio de entorpecentes quando percebeu movimentação suspeita no local.

Ao notar a presença policial, vários indivíduos correram para o interior de uma residência.

Suspeitos embalavam cocaína

Os policiais entraram no imóvel e abordaram todos os ocupantes da casa.

Durante as buscas, os agentes flagraram os suspeitos embalando diversas porções de cocaína já preparadas para a venda.

Todo o material encontrado foi apreendido pela equipe.

De acordo com a Polícia Militar, um dos detidos já é conhecido nos meios policiais e mora na residência onde a droga foi localizada. Os demais envolvidos vivem nas proximidades.

Caso foi levado ao CPJ

A ocorrência foi apresentada na CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde o delegado de plantão ficou responsável pela deliberação do caso.

Participaram da ação o sargento Araújo, o cabo De Paula e o cabo Salviato.

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