Uma ação da Força Tática terminou com a prisão de três homens por tráfico de drogas na noite de quarta-feira, 20, no bairro Santa Cruz, em Franca. Dois menores também foram apreendidos durante a ocorrência.
Segundo o sargento Araújo, a equipe realizava patrulhamento em um ponto já conhecido pelo comércio de entorpecentes quando percebeu movimentação suspeita no local.
Ao notar a presença policial, vários indivíduos correram para o interior de uma residência.
Suspeitos embalavam cocaína
Os policiais entraram no imóvel e abordaram todos os ocupantes da casa.
Durante as buscas, os agentes flagraram os suspeitos embalando diversas porções de cocaína já preparadas para a venda.
Todo o material encontrado foi apreendido pela equipe.
De acordo com a Polícia Militar, um dos detidos já é conhecido nos meios policiais e mora na residência onde a droga foi localizada. Os demais envolvidos vivem nas proximidades.
Caso foi levado ao CPJ
A ocorrência foi apresentada na CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde o delegado de plantão ficou responsável pela deliberação do caso.
Participaram da ação o sargento Araújo, o cabo De Paula e o cabo Salviato.
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