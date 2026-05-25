A campanha “Maio Amarelo”, voltada à conscientização e prevenção de acidentes de trânsito em Franca, segue com ações em diferentes pontos da cidade, incluindo escolas e o Complexo Poliesportivo.

A Secretaria de Segurança instalou no Poliesportivo um cenário simulando um acidente com vítima fatal, estrutura que já havia sido exibida anteriormente na praça central e na Unifran (Universidade de Franca). A proposta é chamar a atenção da população para os riscos no trânsito e reforçar a importância do respeito às leis e à sinalização.

Estrutura ficará no local até a próxima semana

A estrutura foi montada na rua Maria Murta Vieira, em uma das entradas do complexo esportivo, onde deverá permanecer até a próxima semana.