A campanha “Maio Amarelo”, voltada à conscientização e prevenção de acidentes de trânsito em Franca, segue com ações em diferentes pontos da cidade, incluindo escolas e o Complexo Poliesportivo.
A Secretaria de Segurança instalou no Poliesportivo um cenário simulando um acidente com vítima fatal, estrutura que já havia sido exibida anteriormente na praça central e na Unifran (Universidade de Franca). A proposta é chamar a atenção da população para os riscos no trânsito e reforçar a importância do respeito às leis e à sinalização.
Estrutura ficará no local até a próxima semana
A estrutura foi montada na rua Maria Murta Vieira, em uma das entradas do complexo esportivo, onde deverá permanecer até a próxima semana.
Além das ações de impacto visual, a campanha também está sendo levada às escolas da cidade. Na última quarta-feira, 20, alunos da Escola Estadual Homero Alves participaram de palestras sobre legislação de trânsito, sinalização e segurança viária. As atividades contam com a participação da Polícia Militar e representantes da Prefeitura.
Campanha terá ação no Sesc Franca
O “Maio Amarelo” em Franca tem apoio da Polícia Militar, Tiro de Guerra e Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo.
Durante a campanha, também estão sendo distribuídos panfletos educativos e talões de advertência para crianças, além de orientações direcionadas a motoristas e pedestres em vias de grande movimento.
Outra ação está prevista para a sexta-feira, 29, no Sesc Franca, com a instalação de uma tenda educativa e distribuição de kits informativos aos frequentadores do espaço.
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