O Santuário de Santa Rita de Cássia, localizado em Cássia (MG), a cerca de 60 quilômetros de Franca, realiza nesta sexta-feira, 22 de maio, uma programação especial em celebração ao Dia de Santa Rita de Cássia.
Milhares de fiéis são esperados ao longo do dia para participar das missas, momentos de oração e da tradicional procissão promovida pelo santuário, considerado um dos principais destinos religiosos da região.
Programação começa às 6h
As celebrações terão início às 6h com a Missa dos Peregrinos, presidida pelo padre Dione Piza, do Santuário.
Às 10h acontece a tradicional Missa das Rosas, celebrada por Dom José Lanza.
No período da tarde, às 15h, será realizada a Missa da Misericórdia, presidida pelo padre Ailton Goulart, da Paróquia Nossa Senhora da Abadia.
Encerrando a programação, às 19h será celebrada a Missa Solene seguida de procissão, presidida pelo padre Michel Pires, também do Santuário.
Tema da festa faz referência ao Sínodo 17
Neste ano, o tema da celebração é “Peregrinos no tempo e em comunhão com a Igreja do Céu”, em sintonia com o Sínodo 17.
Confira os horários das celebrações:
- 6h – Missa dos Peregrinos
- 10h – Missa das Rosas
- 15h – Missa da Misericórdia
- 19h – Missa Solene e procissão
Romaria movimenta a região
Tradicionalmente, o Santuário de Santa Rita recebe romeiros de diversas cidades de Minas Gerais e também de outras regiões do país durante as comemorações dedicadas à santa das causas impossíveis.
A expectativa é de grande movimentação de fiéis ao longo de toda esta sexta-feira em Cássia.
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