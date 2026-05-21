22 de maio de 2026
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SANTUÁRIO DE CÁSSIA

Santuário de Cássia espera milhares de fiéis no Dia de Santa Rita

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Redes Sociais
Milhares de fiéis são esperados ao longo do dia para participar das missas
Milhares de fiéis são esperados ao longo do dia para participar das missas

O Santuário de Santa Rita de Cássia, localizado em Cássia (MG), a cerca de 60 quilômetros de Franca, realiza nesta sexta-feira, 22 de maio, uma programação especial em celebração ao Dia de Santa Rita de Cássia.

Milhares de fiéis são esperados ao longo do dia para participar das missas, momentos de oração e da tradicional procissão promovida pelo santuário, considerado um dos principais destinos religiosos da região.

Programação começa às 6h

As celebrações terão início às 6h com a Missa dos Peregrinos, presidida pelo padre Dione Piza, do Santuário.

Às 10h acontece a tradicional Missa das Rosas, celebrada por Dom José Lanza.

No período da tarde, às 15h, será realizada a Missa da Misericórdia, presidida pelo padre Ailton Goulart, da Paróquia Nossa Senhora da Abadia.

Encerrando a programação, às 19h será celebrada a Missa Solene seguida de procissão, presidida pelo padre Michel Pires, também do Santuário.

Tema da festa faz referência ao Sínodo 17

Neste ano, o tema da celebração é “Peregrinos no tempo e em comunhão com a Igreja do Céu”, em sintonia com o Sínodo 17.

Confira os horários das celebrações:

  • 6h – Missa dos Peregrinos
  • 10h – Missa das Rosas
  • 15h – Missa da Misericórdia
  • 19h – Missa Solene e procissão

Romaria movimenta a região

Tradicionalmente, o Santuário de Santa Rita recebe romeiros de diversas cidades de Minas Gerais e também de outras regiões do país durante as comemorações dedicadas à santa das causas impossíveis.

A expectativa é de grande movimentação de fiéis ao longo de toda esta sexta-feira em Cássia.

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