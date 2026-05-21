O Santuário de Santa Rita de Cássia, localizado em Cássia (MG), a cerca de 60 quilômetros de Franca, realiza nesta sexta-feira, 22 de maio, uma programação especial em celebração ao Dia de Santa Rita de Cássia.

Milhares de fiéis são esperados ao longo do dia para participar das missas, momentos de oração e da tradicional procissão promovida pelo santuário, considerado um dos principais destinos religiosos da região.

Programação começa às 6h

As celebrações terão início às 6h com a Missa dos Peregrinos, presidida pelo padre Dione Piza, do Santuário.