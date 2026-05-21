Um golaço do meio-campo evidencia ainda mais o nome do francano José Henrique Soares Gomes no futebol brasileiro de base. Aos 16 anos, o camisa 10 da Seleção Brasileira Sub-16 brilhou na classificação do Athletico Paranaense para a final da Copa do Brasil Sub-17 e já desperta interesse de clubes como Real Madrid, Manchester City e Paris Saint-Germain.
O lance aconteceu nessa quarta-feira, 20, na vitória por 2 a 0 sobre o Cruzeiro, em Belo Horizonte, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil Sub-17.
Já nos acréscimos do segundo tempo, José recebeu a bola próximo à linha central, deixou dois marcadores para trás e, ao perceber o goleiro adiantado, finalizou de muito longe. A bola encobriu o goleiro e garantiu a classificação do clube paranaense para a decisão.
Lance lembra 'gol que Pelé não fez'
O golaço repercutiu nas redes sociais e foi comparado ao histórico lance conhecido como “o gol que Pelé não fez”, na Copa do Mundo de 1970.
Na ocasião, Pelé tentou encobrir o goleiro da então Tchecoslováquia do círculo central. A bola passou perto da trave e o lance se tornou um dos momentos mais emblemáticos da história das Copas.
Trajetória começou em Franca
Natural de Franca, José iniciou a trajetória no futebol ainda criança, acompanhando o pai, Mateus de Oliveira Fernandes, em quadras e campos da cidade.
Antes de se mudar para Curitiba, passou por escolinhas tradicionais como Dente de Leite, Boca Juniors e Internacional de Franca.
Aos 11 anos, mudou-se com a família para integrar as categorias de base do Athletico Paranaense.
Desde então, o meia ofensivo acumula títulos, convocações e atuações de destaque. O atleta já soma cinco convocações para a Seleção Brasileira de base e participou de competições importantes, como o Torneio de Montaigu, disputado na França.
Gigantes europeus monitoram atleta
O desempenho recente aumentou ainda mais a expectativa em torno do jovem, tratado nos bastidores como uma das principais joias reveladas recentemente em Franca.
Recentemente, José também firmou parceria com a Bertolucci Sports, ligada ao volante Bruno Guimarães.
A carreira do jogador também vem sendo acompanhada pela Único Sports e por pessoas próximas ao atacante Estêvão, outra promessa revelada em Franca.
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