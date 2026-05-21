Um golaço do meio-campo evidencia ainda mais o nome do francano José Henrique Soares Gomes no futebol brasileiro de base. Aos 16 anos, o camisa 10 da Seleção Brasileira Sub-16 brilhou na classificação do Athletico Paranaense para a final da Copa do Brasil Sub-17 e já desperta interesse de clubes como Real Madrid, Manchester City e Paris Saint-Germain.

O lance aconteceu nessa quarta-feira, 20, na vitória por 2 a 0 sobre o Cruzeiro, em Belo Horizonte, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil Sub-17.

Já nos acréscimos do segundo tempo, José recebeu a bola próximo à linha central, deixou dois marcadores para trás e, ao perceber o goleiro adiantado, finalizou de muito longe. A bola encobriu o goleiro e garantiu a classificação do clube paranaense para a decisão.

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