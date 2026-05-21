21 de maio de 2026
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COPA DO BRASIL SUB17

Joia de Franca faz golaço que remete ao 'gol que Pelé não fez'

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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José Henrique Soares Gomes no momento em que arriscou o chute do meio-campo
José Henrique Soares Gomes no momento em que arriscou o chute do meio-campo

Um golaço do meio-campo evidencia ainda mais o nome do francano José Henrique Soares Gomes no futebol brasileiro de base. Aos 16 anos, o camisa 10 da Seleção Brasileira Sub-16 brilhou na classificação do Athletico Paranaense para a final da Copa do Brasil Sub-17 e já desperta interesse de clubes como Real Madrid, Manchester City e Paris Saint-Germain.

O lance aconteceu nessa quarta-feira, 20, na vitória por 2 a 0 sobre o Cruzeiro, em Belo Horizonte, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil Sub-17.

Já nos acréscimos do segundo tempo, José recebeu a bola próximo à linha central, deixou dois marcadores para trás e, ao perceber o goleiro adiantado, finalizou de muito longe. A bola encobriu o goleiro e garantiu a classificação do clube paranaense para a decisão.

Lance lembra 'gol que Pelé não fez'

O golaço repercutiu nas redes sociais e foi comparado ao histórico lance conhecido como “o gol que Pelé não fez”, na Copa do Mundo de 1970.

Na ocasião, Pelé tentou encobrir o goleiro da então Tchecoslováquia do círculo central. A bola passou perto da trave e o lance se tornou um dos momentos mais emblemáticos da história das Copas.

Trajetória começou em Franca

Natural de Franca, José iniciou a trajetória no futebol ainda criança, acompanhando o pai, Mateus de Oliveira Fernandes, em quadras e campos da cidade.

Antes de se mudar para Curitiba, passou por escolinhas tradicionais como Dente de Leite, Boca Juniors e Internacional de Franca.

Aos 11 anos, mudou-se com a família para integrar as categorias de base do Athletico Paranaense.

Desde então, o meia ofensivo acumula títulos, convocações e atuações de destaque. O atleta já soma cinco convocações para a Seleção Brasileira de base e participou de competições importantes, como o Torneio de Montaigu, disputado na França.

Gigantes europeus monitoram atleta

O desempenho recente aumentou ainda mais a expectativa em torno do jovem, tratado nos bastidores como uma das principais joias reveladas recentemente em Franca.

Recentemente, José também firmou parceria com a Bertolucci Sports, ligada ao volante Bruno Guimarães.

A carreira do jogador também vem sendo acompanhada pela Único Sports e por pessoas próximas ao atacante Estêvão, outra promessa revelada em Franca.

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