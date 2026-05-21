Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou um passageiro ferido na manhã desta quinta-feira, 21, na avenida Major Nicácio, em Franca.
Segundo as informações apuradas no local, o motociclista e um carro seguiam no mesmo sentido da via após acessarem a avenida pela Alonso e Alonso, em direção ao Centro.
Em determinado momento, a motorista de um Gol G5 branco atingiu a traseira de uma Yamaha Fazer preta na lateral frontal esquerda, próximo ao farol da motocicleta.
Passageiro foi socorrido
Com o impacto da colisão, o motociclista e o passageiro foram arremessados ao chão. O garupa, que utilizava o serviço de transporte por aplicativo, sofreu o maior impacto e relatava fortes dores nas costas.
Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e realizou o atendimento da vítima, que foi encaminhada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Anita.
Motociclista recusou atendimento
O condutor da motocicleta também caiu e reclamava de dores no braço, mas não precisou de atendimento médico no local.
A motorista do carro permaneceu na avenida e prestou esclarecimentos sobre o acidente.
Segundo os relatos iniciais, tanto ela quanto o motociclista afirmaram que trafegavam corretamente no momento da colisão.
As causas do acidente ainda deverão ser apuradas.
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