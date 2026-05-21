21 de maio de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
AV. MAJOR NICÁCIO

Batida entre carro e moto deixa passageiro ferido em Franca

Por Laís Bachur | de Franca
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Laís Bachur/GCN
Gol envolvido em acidente e a viatura do Resgate que socorreu a vítima
Gol envolvido em acidente e a viatura do Resgate que socorreu a vítima

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou um passageiro ferido na manhã desta quinta-feira, 21, na avenida Major Nicácio, em Franca.

Segundo as informações apuradas no local, o motociclista e um carro seguiam no mesmo sentido da via após acessarem a avenida pela Alonso e Alonso, em direção ao Centro.

Em determinado momento, a motorista de um Gol G5 branco atingiu a traseira de uma Yamaha Fazer preta na lateral frontal esquerda, próximo ao farol da motocicleta.

Passageiro foi socorrido

Com o impacto da colisão, o motociclista e o passageiro foram arremessados ao chão. O garupa, que utilizava o serviço de transporte por aplicativo, sofreu o maior impacto e relatava fortes dores nas costas.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e realizou o atendimento da vítima, que foi encaminhada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Anita.

Motociclista recusou atendimento

O condutor da motocicleta também caiu e reclamava de dores no braço, mas não precisou de atendimento médico no local.

A motorista do carro permaneceu na avenida e prestou esclarecimentos sobre o acidente.

Segundo os relatos iniciais, tanto ela quanto o motociclista afirmaram que trafegavam corretamente no momento da colisão.

As causas do acidente ainda deverão ser apuradas.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários