Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou um passageiro ferido na manhã desta quinta-feira, 21, na avenida Major Nicácio, em Franca.

Segundo as informações apuradas no local, o motociclista e um carro seguiam no mesmo sentido da via após acessarem a avenida pela Alonso e Alonso, em direção ao Centro.

Em determinado momento, a motorista de um Gol G5 branco atingiu a traseira de uma Yamaha Fazer preta na lateral frontal esquerda, próximo ao farol da motocicleta.

Passageiro foi socorrido