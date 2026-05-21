21 de maio de 2026
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LUTO

Veja o obituário desta quinta-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução
Cemitério da Saudade, em Franca
Cemitério da Saudade, em Franca

Veja o obituário desta quinta-feira, 21, em Franca:

Nome: Carlos Eduardo de Oliveira
Idade: 50 anos 
Local do velório: São Vicente, sala 3
Funerária: Tedesco
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: João Batista de Vasconcelos 
Idade: 82 anos
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2 
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Francisca de Fátima Ferreira da Silva 
Idade: 70 anos
Local do velório: São Vicente, sala 5
Funerária: São Francisco 
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Solange Aparecida Arango
Idade: 64 anos 
Local do velório: Direto
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h

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