Veja o obituário desta quinta-feira, 21, em Franca:

Nome: Carlos Eduardo de Oliveira

Idade: 50 anos

Local do velório: São Vicente, sala 3

Funerária: Tedesco

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: João Batista de Vasconcelos

Idade: 82 anos

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 15h