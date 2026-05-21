Veja o obituário desta quinta-feira, 21, em Franca:
Nome: Carlos Eduardo de Oliveira
Idade: 50 anos
Local do velório: São Vicente, sala 3
Funerária: Tedesco
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: João Batista de Vasconcelos
Idade: 82 anos
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: Francisca de Fátima Ferreira da Silva
Idade: 70 anos
Local do velório: São Vicente, sala 5
Funerária: São Francisco
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Solange Aparecida Arango
Idade: 64 anos
Local do velório: Direto
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h
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